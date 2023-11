2024: Der Ninja-Cup ist wieder da

Interessenten können sich ab sofort über die Teilnahme für das kommenden Jahr informieren. Passend zum neuen Motorrad lässt Kawasaki den Ninja-Cup wieder auferstehen, im Rahmen der Moto Trophy.

Genau 30 Jahre ist es her, dass Kawasaki Deutschland mit der ZXR 400 den ersten ZXR400-Cup im Jahr 1994 startete. Nun gibt es ein Revival. «Der Grund», so die Verantwortlichen, «ist die neue Ninja ZX-4RR, die frischen Wind in die Supersportler-Klasse bringt. Dieses Motorrad mit ihrem drehzahlfesten 399-cm³-Vierzylinder-Motor verspricht größten Fahrspaß besonders auf der Rennstrecke. Der kleine Ableger der erfolgreichen ZX 10 Superbike-Rennmaschine giert förmlich, auf der Rennstrecke bewegt zu werden.»

Beim Ninja-ZX-4RR-Cup 2024 treffen diese neuen Ninjas auch auf die Vorgängermodelle, der damalige ZXR 400. Noch heute fahren Piloten diese ZXR 400 von damals in der Moto Trophy-Rennserie der Supersport 400 Klasse. «Das war Grund genug», erklären die Moto-Trophy-Macher, «diese Motorrad-Legende ebenfalls für den Cup zugelassen! Deshalb können sich beim Ninja ZX-4RR-Cup Motorsport-Rookies, die ihr Talent erstmals beweisen wollen, mit erfahrenen Hobby-Racern messen. Die Perspektive dabei: Der Meister könnte einen Startplatz in der IDM Pro Superstock 1000 der kommenden Saison bekommen.»

Angesiedelt ist der Cup bei den Events der Moto Trophy Serie 2024 mit 4 der 5 Wertungsläufe.



18.-20.5. Circuit of Luxembourg

05.-07.7. TT Circuit Assen

12.-14.7. Schleizer Dreieck

26.-28.7. Motorsport Arena Oschersleben

16.-18.8. Autodrom Most

Das Cup-Paket von € 15.990 beinhalt das Motorrad, die Nenngebühren, Bekleidung von Kopf bis Fuß und ein Zelt. Das Reglement wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Interessenten sollten sich aber schon jetzt anmelden auf der Homepage von Kawasaki.

Die Infos zu den Rennen gibt es direkt bei der Moto-Trophy.