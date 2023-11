Noah Dettwiler (KTM): Vorfreude auf das WM-Abenteuer

Am vergangenen Wochenende absolvierte Noah Dettwiler in Valencia seinen letzten JuniorGP-Auftritt mit dem Team Cuna de Campeones, ehe er 2024 in die Moto3-WM wechselt. Zum Abschluss gab es zweimal Punkte.

Wetterbedingt fielen zwei Trainingstage auf dem Circuit Ricardo Tormo aus, Noah Dettwiler fand sich auf der ihm gut bekannten Rennstrecke dennoch gut zurecht. Den Qualifying-Tag beendete der KTM-Pilot auf dem 15. Gesamtrang. Für das erste Rennen am Sonntag wurde er aber ans Ende der Startaufstellung verbannt, weil er von den Regelhütern wegen einer zu hohen Sektorzeit im Training fürs Bummeln bestraft wurde. Dennoch nahm er als 15. einen Punkt mit.

Im zweiten Rennen fuhr der 18-jährige Schweizer dann von seinem eigentlichen Startplatz los. Nach dem Start verlor er anfangs zwei Plätze, die er jedoch schnell wieder gutmachte. Anschließend ging es noch bis auf Rang 12 nach vorne. In der JuniorGP-Gesamtwertung landete er mit total 30 Punkten auf dem 19. Rang.

«Es war ein etwas anderes Wochenende, weil die ‚track action‘ am Donnerstag und Freitag wegen dem starken Wind gestrichen wurde. Am Samstag wurde dann alles ein bisschen zusammengeschoben, ich habe mich aber auf dem Motorrad eigentlich nicht schlecht gefühlt und im Team haben wir einen guten Job gemacht», erzählte Dettwiler SPEEDWEEK.com. «Ich musste leider durchs Q1, habe dort aber einen guten Job gemacht und bin ins Q2 aufgestiegen. Dort wurde es ein solider 15. Platz. Ich hatte aber im Practice einen zu langsamen Sektor und musste daher im ersten Rennen vom letzten Platz aus starten. Trotzdem konnte ich noch einen Punkt holen. Im zweiten Rennen konnte ich dann von meinem 15. Startplatz aus losfahren und das letzte Rennen der Saison auf dem zwölften Rang beenden.»

«Es war eine Saison mit Hochs und Tiefs, alles in allem bin ich mit der Arbeit aber zufrieden», lautete Noahs Fazit. «Wir haben mit dem Team nie aufgegeben und das ganze Jahr immer das Beste aus der Situation gemacht, auch wenn es manchmal nicht so einfach war.»

Der Schützling von Tom Lüthi wird 2024 bekanntlich mit dem Team CIP Green Power seine erste volle Saison in der Moto3-WM bestreiten. Nach einem kurzen Abstecher in die Schweizer Heimat wird Dettwiler dann auch den Fokus auf das Wintertraining legen: «Auf nächstes Jahr freue ich mich sehr. Das wird ein riesiges Abenteuer. Zuerst wird es sicher eine riesige Umstellung sein, mit den ganzen Reisen ist man fast nie mehr zu Hause. Ich freue mich aber darauf. Im Winter werde ich sicher hart an meinen Schwachpunkten arbeiten, das sind im Moment ein bisschen die ersten Runden und die Aggressivität in der Gruppe.»

JuniorGP-Ergebnis Rennen 1, Valencia (5. November):

1. Cruces, KTM, 17 Rdn in 28:33,724 min

2. Carpe, Husqvarna, + 0,052 sec

3. Piqueras, Honda, + 0,341

4. Zurutuza, KTM, + 0,427

5. Carraro, GASGAS, + 0,846

6. Lunetta, KTM, + 0,922

7. Esteban, GASGAS, + 0,978

8. Morosi, KTM, + 1,142

9. Roulstone, GASGAS, + 1,426

10. Llambias, Honda, + 1,616

11. O’Shea, Honda, + 10,273

12. Rammerstorfer, Husqvarna, + 17,612

13. Aditama, Honda, + 18,291

14. Uchiumi, KTM, + 18,401

15. Dettwiler, KTM, + 18,447



Out: Rosenthaler, Husqvarna

JuniorGP-Ergebnis Rennen 2, Valencia (5. November):

1. Esteban, GASGAS, 17 Rdn in 28:33,994 min

2. Cruces*, KTM

3. Lunetta, KTM, + 0,093 sec

4. Piqueras, Honda, + 0,160

5. Carpe, Husqvarna, + 0,242

6. Roulstone, GASGAS, + 0,450

7. Zurutuza, KTM, + 0,667

8. O’Shea, Honda, + 0,812

9. Carraro, GASGAS, + 0,921

10. Morosi, KTM, + 6,426

11. Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12. Dettwiler, KTM, + 12,641

13. Moodley, KTM, + 13,482

14. O’Gorman, Honda, + 15,524

15. Shahril, Honlda, + 27,605



Out: Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

JuniorGP-Endstand 2023 (nach 12 Rennen):

1. Piqueras 220. 2. Lunetta 138. 3. Carpe 137. 4. Esteban 132. 5. Cruces 123. 6. Zurutuza 120. 7. Roulstone 110. 8. Carraro 81. 9. Almansa 74. 10. O’Shea 69. – Ferner: 12. Rosenthaler 53. 19. Dettwiler 30. 22. Rammerstorfer 10.