ADAC Sachsen: Zwei Mädchen an der Spitze

Anina Urlaß ist Nachwuchssportlerin des Jahres 2023. Tanja Schlosser und Jeremy Sydow teilen sich den Titel Zweirad-Sportler des Jahres. Niels Tröger wurde zum Vierrad-Sportler des Jahres gekürt.

Der ADAC Sachsen hat am vergangenen Samstag seine besten Sportler der Saison 2023 geehrt. Im Ballhaus Neue Welt in Zwickau wurden dabei über 100 ADAC sächsische Motorsportler für ihre Ergebnisse ausgezeichnet. Vorrausetzung für den Empfang der Ehrung sind der sächsische Wohnsitz, eine Fahrerlizenz über den ADAC und ein Ergebnis, das nach dem Ehrungsschlüssel des ADAC Sachsen gewürdigt wird. Alle Sportler, die ihre Ergebnisse im Vorhinein eingereicht hatten, wurden zur Ehrung eingeladen.

Das Highlight ist in jedem Jahr die Verkündung des Sportlers des Jahres, der durch eine Wahl der einundzwanzig-köpfigen Sportkommission des ADAC Sachsen bestimmt wird. Die rund 600 Gäste warteten gespannt, als Moderatorin Anja Petzold und Moderator Wolf Dieter Jacobi die Namen aus dem Umschlag zogen.

Nachwuchssportlerin des Jahres 2023 wurde Anina Urlaß. Die dreizehnjährige Athletin aus Hohndorf hatte in der vergangenen Saison die FIM MiniGP Austria Series gewonnen. In der Zweiradkategorie gab es in diesem Jahr eine Besonderheit. Mit der gleichen Zahl an Stimmen wurden Tanja Schlosser und Jeremy Sydow zur Zweirad-Sportlerin bzw. dem Zweirad-Sportler des Jahres geehrt. Schlosser wurde Europameisterin im Enduro und startete unter anderem bei den Sixdays in Mexiko. Im deutschen DMSB-Pokal sicherte sich die junge Erzgebirgerin gegen ihre männlichen Kollegen den 4. Platz in der Klasse E1B. Jeremy Sydow war in der vergangenen Saison ebenfalls national wie auchADAC

international erfolgreich. Der 3. Platz in der FIM Junior Enduro Weltmeisterschaft wurde zum bisher größten Erfolg seiner Karriere. Der Chemnitzer sicherte sich dazu noch den Titel Deutscher Enduro Meister in der Klasse E1.

Der Entscheidung zum Titel Vierrad-Sportler des Jahres fiel in diesem Jahr nicht schwer: Als deutscher Welt-Cup-Sieger im Schaltkart trug sich Niels Tröger 2023 als erster deutscher Sieger nach 43 Jahren in die Geschichtsbücher ein. Der einundzwanzigjährige Dresdner sicherte sich zusätzlich den Sieg im DMSB-Schalt-Kart-Cup. Gemeinsam mit anderen Sportlern, Familien und Gästen ließen die Geehrten die ADAC Sachsen Sportlerehrung gemeinsam ausklingen.