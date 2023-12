ARRC 2024: Sechs Termine im Kalender

Die FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) gibt vor dem Jahreswechsel den ARRC-Meisterschaftskalender für die Saison 2024 bekannt. Die Saison wird im März beginnen. Japan neu dabei.

Ron Hogg, Promotion-Direktor von Two Wheels Motor Racing erklärt die Asiatische Meisterschaft: «Eines der Ziele der ARRC ist es, neue Verbindungen zu knüpfen, um unsere Sichtbarkeit in der asiatischen Gemeinschaft zu erhöhen. Obwohl dies aus verschiedenen Gründen auch eine der größten Herausforderungen ist, haben wir mit Freude festgestellt, dass wir in der Saison 2023 Möglichkeiten gefunden haben, die unserer ARRC-Gemeinschaft einen Mehrwert bieten. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um all unseren Partnern, Sponsoren, Teams und Fahrern für ihre unermüdliche Unterstützung bei der Verwirklichung der Ziele der ARRC zu danken.»

«Jedes Jahr ist eine Lernkurve für uns, und wir sind bestrebt, kontinuierlich mit der Entwicklung des Motorsports Schritt zu halten», erklärt Hogg weiter. «Aufgrund der in dieser Saison gewonnenen Erkenntnisse sind wir für die Saison 2024 sehr positiv gestimmt. Je nach Bedarf werden wir uns schrittweise ändern, um sicherzustellen, dass wir mit den weltweiten Standards mithalten können. Wir sind derzeit auf dem richtigen Weg und werden unsere Initiativen fortsetzen, um der ARRC-Gemeinschaft mehr Möglichkeiten zu bieten, sich im Wettbewerb zu behaupten. Wir freuen uns, dass wir nächstes Jahr eines unserer Rennziele im Mobility Resort Motegi, Japan, bestätigen können, und hoffen, dass dies eine zusätzliche, dringend benötigte Herausforderung für unsere Teams und Fahrer darstellen wird.»

«Die Saison 2023 war zweifellos bittersüß, aber wir haben sie gemeinsam als Gemeinschaft gemeistert und einen weiteren Meilenstein erreicht», meint Stephan Carapiet, Präsident der FIM Asia. «Die Organisation einer Meisterschaft ist nie eine einfache Aufgabe, aber was sie weniger schwierig macht, ist der gemeinsame Beitrag und die Zusammenarbeit aller Mitglieder. Mit der ARRC-Gemeinschaft war das nie ein Problem, und deshalb ein Dankeschön an alle, die die Träume der ARRC unterstützt haben. Von fünf Runden im Jahr 2022 zu einer 6-Runden-Meisterschaft haben wir nach der großen Pandemie einen schnellen Übergang geschafft, und das ist mehr als nur zufriedenstellend. Gut gemacht.»

«Für die Zukunft hoffen wir auf einen reibungsloseren Ablauf», fügt Carapiet noch an. «Was wir in dieser Saison gelernt haben, wird unweigerlich für alle ein Leitfaden für die kommende Saison sein. Für das kommende Jahr sind sechs Runden angesetzt, und obwohl wir auf unsere vertrauten Strecken zurückkehren, werden wir dennoch mit einer anderen Motivation, einem anderen Leistungsniveau und anderen Zielen antreten. Was die FIM Asia Road Racing Championship anbelangt, so hoffen wir, dass wir weiterhin neue verborgene Talente entdecken und gleichzeitig die bestehenden Teams und Fahrer motivieren können, ihre Flügel weiter auszubreiten, um einen noch größeren, von Leidenschaft getriebenen Erfolg zu erzielen. In diesem Sinne freuen wir uns, den Meisterschaftskalender für die Saison 2024 bekannt zu geben.»

ARRC-Kalender 2024

15. – 17.03.2024 Chang International Circuit Buriram/Thailand

19. – 21.04.2024 Zhuhau International Circuit/China

07. – 09.06.2024 Mobility Resort Motegi/Japan

26. – 28.07.2024 Pertamina Mandalika Int. Circuit/ Indonesien

13. – 15.09.2024 Petronas Sepang International Circuit/Malaysia

06. – 08.12.2024 Chang International Circuit Buriram/Thailand