DMSB ehrt Motorsport Team Germany

33 Sportlerinnen und Sportler erzielten in zehn Disziplinen sieben Titel, 91 Siege und 193 Podestplätze. Im Motorrad-Straßenrennsport sammelten Dustin Schneider und Fynn Kratochwil die Punkte.

Zum Abschluss der Saison präsentierte sich der Bundeskader des Motorsport Team Germany mit Stiftungsrats- und Vorstandsmitgliedern der ADAC Stiftung Sport und des DMSB sowie Fördertalenten des Automobil- und Motorradsports. «Die zahlreichen Erfolge auf nationaler sowie internationaler Ebene zeigen, wie effizient und nachhaltig das vierstufige Fördersystem deutsche Motorsport-Talente unterstützt», versichern die Verantwortlichen.

Ausbildungsmaßnahmen sowie eine Betreuung durch die Experten des Motorsport Team Germany trugen dazu bei, dass sich die 33 Sportlerinnen und Sportler des Bundeskaders in der Saison 2023 bestmöglich auf ihre Wettkämpfe vorbereiten konnten. «Exemplarisch hervorheben möchte ich dabei die Leistungen im internationalen Automobilsport von Porsche-Vertragsfahrer Laurin Heinrich mit zwei Podiumsplätzen in der DTM und Tim Tramnitz, der als neuer Red Bull Junior in die FIA Formel 3 aufsteigt sowie von Fynn Kratochwil im Motorrad- Straßensport, der die deutsche MiniGP-Meisterschaft gewann und Sechster im Weltfinale wurde. Jetzt gilt es, unsere Förderarbeit gezielt fortzusetzen und wir freuen uns darauf, mit dem vielversprechenden nächstjährigen Förderkader weitere Meisterschaftserfolge und Siege zu erringen», so Wolfgang Dürheimer, Vorstandsvorsitzender der ADAC Stiftung Sport.

Ziele nur mit starken Partnern erreichbar

«Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit dem DMSB und unterstützt von den Landesmotorsport-Fachverbänden mit dem Motorsport Team Germany die Nachwuchsförderung in diesem Jahr neu und noch effizienter gestalten konnten», erklärte Stiftungsratsvorsitzender Hermann Tomczyk. «Unser Förderprojekt hat mit den vielseitigen Unterstützungsmaßnahmen für Talente im deutschen Motorsport ein Alleinstellungsmerkmal. Um unsere Nachwuchsförderung noch intensiver weiterzuentwickeln, brauchen wir jedoch auch die Unterstützung seitens der Wirtschaft und der Stakeholder des nationalen Motorsports. Denn unser wichtigstes Ziel ist es, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass in Zukunft wieder deutsche Spitzensportler in der Formel 1, der MotoGP und anderen international bedeutenden Motorsportserien die Fans begeistern und damit das Ansehen des deutschen Motorsports hierzulande und vor allem weltweit stärken.»

Übersicht der eingefahrenen Titel

Formelsport/Kart

Tim Tramnitz: Platz 3 FRECA, Red Bull Junior Team

Maximilian Schleimer: Platz 3 ADAC Kart Masters (Senior)

Elia Weiss: Platz 2 ADAC Kart Masters (X30 Junior)



GT/Prototypen

Theo Oeverhaus: Rookie-Champion Porsche Carrera Cup Deutschland

Finn Gehrsitz: Platz 3 ADAC GT Masters (Junior-Wertung)

Daniel Gregor: Meister Porsche Sports Cup Deutschland (Endurance), Platz 3 ADAC GT4

Germany (Platz 3 Junior-Wertung)



Motocross

Simon Längenfelder: MX2-WM: Bronze

Alexandra Massury: EMX Women 250: Bronze

Maximilian Werner: EMX 125: Bronze



Enduro

Milan Schmüser: Superenduro Junioren WM: Bronze

Luca Fischeder: Deutscher Enduro Meister



Speedway

Norick Blödorn: Deutscher U21 Meister



Motorrad Rundstrecke

Fynn Kratochwil: FIM MiniGP Germany Meister, ADAC Mini Bike Cup Meister

Dustin Schneider: Platz 3 in der IDM SSP300



Trial

Johannes Heidel: EM Youth Silber, Meister DMSB Trial Cup