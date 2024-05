KTM Junior Cup: In Oschersleben in die zweite Runde

Nach dem Saisonauftakt am Sachsenring mit Doppelsieger Luis Rammerstorfer (AT) startet der KTM Junior Cup powered by ADAC von 31. Mai bis 2. Juni in der Motorsport Arena Oschersleben.

Zweiter Saisonstopp, zweites Rennwochenende in Deutschland: Der KTM Junior Cup powered by ADAC gastiert am kommenden Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben. Auf dem Programm stehen unter anderem je ein Rennlauf am Samstag, 1. Juni (14:30 Uhr) und am Sonntag, 2. Juni (13:45 Uhr).

Das Teilnehmerfeld erhält in Oschersleben noch einmal talentierten Zuwachs: Smilla Göttlich (DE) hat kürzlich das für den KTM Junior Cup powered by ADAC vorgeschriebene Alterslimit erreicht und steigt damit bei Runde 2 in die Meisterschaft ein – das Feld 2024 ist somit komplett. «Die Strecke in Oschersleben ist eher flach und bietet einige Überholmöglichkeiten für unsere Rider. Wir freuen uns daher aufspannende Rennen mit packenden Rad-an-Rad-Duellen, ähnlich wie schon beim Auftakt am Sachsenring vor wenigen Wochen», so Christoph Gerlach von BG Sportpromotion.

In der Motorsport Arena Oschersleben stehen von Freitag, 31. Mai bis Sonntag, 2. Juni Freie Trainings, Qualifyings sowie zwei Rennläufe (Samstag und Sonntag) an. Fans vor Ort sichern sich Tickets für das Rennwochenende unter www.idm.de/tickets, das Sonntag-Rennen (2. Juni, 13:45 Uhr) des KTM Junior Cup powered by ADAC ist außerdem im IDM-Livestream zu sehen.

Luis Rammerstorfer war beim Saisonauftakt des KTM Junior Cup powered by ADAC am Sachsenring eine Klasse für sich. Der junge Oberösterreicher setzte sich in beiden Rennläufen an die Spitze des Feldes und sicherte sich damit 50 Punkte in der Gesamtwertung. Hochspannend und teilweise hauchdünn die Entscheidungen dahinter: Luna Köckritz (DE) überquerte im ersten Rennlauf 0,068 sec vor Luca Hafeneger (DE) die Ziellinie und sicherte sich damit Platz 3.