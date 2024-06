KTM Junior Cup Most: Kann Smilla Göttlich nachlegen?

Die KTM-Junioren sind in Most am Start

Nach dem Deutschland-Doppel zum Saisonstart gehen die Motorrad-Nachwuchstalente aus dem KTM Junior Cup powered by ADAC bei Runde 3 im Autodrom Most auf Punktejagd.

Das Autodrom Most in Tschechien ist von 21.-23. Juni 2024 der Schauplatz für das dritte KTM Junior Cup powered by ADAC Rennwochenende 2024. Die Talente absolvieren jeweils einen Rennlauf über elf Runden am Samstag, 22. Juni (18:00 Uhr) sowie am Sonntag, 23. Juni (13:15 Uhr).

Sachsenring, Oschersleben – und jetzt Most: Nach den ersten beiden Runden auf deutschem Asphalt wartet mit Most eine weitere Traditionsstrecke auf die jungen Rider des KTM Junior Cup powered by ADAC.

Rammerstofer Führender, Göttlich und Berzati mische mit

Leo Rammerstofer (AT) kommt nach zwei zweiten Plätzen in Oschersleben als Gesamtführender nach Most. Das Momentum liegt aktuell auch bei den beiden Oschersleben-Siegern Smilla Göttlich (DE) und Ricardo Berzati (AT). «Ein Trend hat sich auch in Oschersleben wieder gezeigt: Unsere Fahrer und Fahrerinnen machen von Session zu Session Fortschritte und können ihre Rundenzeiten kontinuierlich verbessern. Die Lernkurve zeigt, natürlich auch dank der Arbeit der Riding Coaches, stetig nach oben», erklärt Christoph Gerlach von BG Sportpromotion.

Heimrennen für Verner, Köckritz fraglich

Talente wie der junge Tiroler Andreas Richter konnten ihre Rundenzeit zwischen den beiden Rennläufen in Oschersleben um über zwei Sekunden verbessern. Mit Jan Verner greift ein tschechischer Fahrer vor heimischer Kulisse in Most in das Renngeschehen ein. Fraglich ist unterdessen der Start von Luna Köckritz: Die deutsche Pilotin stürzte in Oschersleben und verpasste daher den zweiten Rennlauf.

Autodrom Most: Sicherheitszonen ausgebaut

Die tschechische Rennstrecke ist jedenfalls bereit für die Nachwuchspiloten. 2024 wurden unter anderem die Sicherheitszonen in den Kurven T16, T17 und T20 angepasst, um die Sicherheit auf der Rennstrecke weiter zu erhöhen. Im Autodrom Most stehen von Freitag, 21. Juni bis Sonntag, 23. Juni Freie Trainings, Qualifyings sowie zwei Rennläufe (Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 13:15 Uhr) auf dem Programm. Fans vor Ort sichern sich Tickets für das Rennwochenende unter www.idm.de/tickets, das Sonntag-Rennen (23. Juni, 13:15 Uhr) des KTM Junior Cup powered by ADAC ist außerdem im IDM-Livestream zu sehen.