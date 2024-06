Markus Schlosser: «Für Platz 2 und 3 gibt es nichts»

Hoch die Pokale, Markus Schlosser und Luca Schmidt nach dem Sieg in Most

Weil gar nicht geplant war, alle Rennen der Seitenwagen-WM zu bestreiten, hatte sich Markus Schlosser zu wenig um die Finanzierung gekümmert. Der Schweizer erhält von einem Sponsor nur im Fall eines Sieges Geld.

Mit drei Punkten Rückstand auf Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing kamen Markus Schlosser und sein Beifahrer Luca Schmidt nach Most, wo das dritte Wochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft anstand. Nach Testfahrten auf der tschechischen Rennstrecke wurde der Schweizer von Zweifeln geplagt, weil er nicht an die Zeiten seiner Gegner herangekommen war, die sie im Vorjahr gefahren waren.

Mit der überlegenen Bestzeit im freien Training waren alle Bedenken verschwunden. Auch in den beiden Zeittrainings umrundete kein anderes Team das 4,212 Kilometer lange Asphaltband schneller als der 52-jährige Eidgenosse aus dem Kanton Bern. Die Änderungen an der Verkleidung und am Lufteinlass seiner LCR Yamaha, die nach den Rennen auf dem Sachsenring vorgenommen wurden, hatten den gewünschten Effekt gebracht.

In den beiden Rennen hatten Schlosser/Schmidt in Payne/Rousseau zwar einen hartnäckigen Gegner, der lange das Tempo vorgab, aber am Ende mussten sich der Brite und sein französischer Beifahrer zweimal knapp, aber doch geschlagen geben. «Mein Plan war, gut starten und vorne wegfahren, aber Harry hat mich zweimal nach dem Start überrascht. Samstag hat er mich außen überholt, am Sonntag innen», zollt Schlosser seinem Konkurrenten Respekt.

«Harry war eine harte Nuss. In Most ist er extrem schnell, das hat er im Vorjahr mit unterlegenem Material gezeigt und dann kommt auch noch dazu, dass es auf dieser Strecke nicht leicht ist, einen annährend gleich schnellen Fahrer zu überholen. Wir hatten dieses Mal eine etwas höhere Endgeschwindigkeit, das hat uns sicher geholfen», verwies der Seitenwagen-Champion auf die positiven Auswirkungen des vorgenommenen Updates.

Für Schlosser, der in der WM-Tabelle wieder an erster Stelle liegt und bereits Ideen für eine weitere Verbesserung seines Gespannes hat, kommen die Siege zur rechten Zeit. «Weil gar keine volle Saison geplant war, habe ich mich im Vorfeld zu wenig um die Finanzierung gekümmert. Von Gustoil bekomme ich zum Beispiel nur dann Geld, wenn ich gewinne. Für einen zweiten oder dritten Platz gibt es nichts.»

Most, Ergebnis, Sprintrennen

1. Schlosser/Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 10 Runden in 15:25,779 min. 2. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 0,837 sec zur. 3. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, +1,977 sec. 4. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Päivärinta/Christie (FIN/GB), ARS Yamaha. 6. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7. Peugeot/Peugeot (F), LCR Yamaha. 8. Wyssen/Salmon (CH/F), LCR Yamaha. 9. Leglise/Cescutti (F), LCR Yamaha. 10. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha. 11. Werkstetter/Pirat (D/F), ARS Yamaha. 12. Archer/Hofer (GB/CH), ARS Yamaha. 13. Laidlow/Laidlow (GB), LCR Yamaha. 14. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 15. Venus/Sedlacek (D/CZ), LCR Yamaha. 16. Vinet/Marsal (F), LCR Yamaha. 17. Leguen/Conil (F), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:41,411 min.

Most, Ergebnis, Hauptrennen

1. Schlosser/Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 17 Runden in 29:11,012 min. 2. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 0,268 sec zur. 3. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, +1,988 sec. 4. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Päivärinta/Christie (FIN/GB), ARS Yamaha. 6. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7. Peugeot/Peugeot (F), LCR Yamaha. 8. Wyssen/Salmon (CH/F), LCR Yamaha. 9. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha. 10. Werkstetter/Pirat (D/F), ARS Yamaha. 11. Laidlow/Laidlow (GB), LCR Yamaha. 12. Leglise/Cescutti (F), LCR Yamaha. 13. Archer/Hofer (GB/CH), ARS Yamaha. 14. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 15. Vinet/Marsal (F), LCR Yamaha. 16. Leguen/Conil (F), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:41,472 min.

WM-Stand nach 6 von 12 Rennen

1. Schlosser, 122 Punkte. 2. Payne, 115. 3. Christie, 97. 4. Ellis, 90. 5. Päivärinta, 68. 6. Streuer und Peugeot, beide 54. 8. Göttlich, 42. 9. Wyssen, 39. 10. Leglise, 35. 11. Laidlow, 29. 12. Werkstetter, 23. 13. Archer, 19. 14. Cable, 16. 15. Biggs/Segers (GB/NL), LCR Yamaha. 16. Venus, 8. 17. Kirby/Kirby (GB), ARS Yamaha, 6. 18. Leguen und Vinet, je 4. 20. Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha, 1.