Christian Parzer: Beerdigung am 26. Juli in Thalheim

Die Verabschiedung des viel zu früh verstorbenen Seitenwagen-Weltmeisters Christian Parzer findet nächste Woche Freitag in seinem Heimatort Thalheim in Oberösterreich statt.

Nach einer langen, schweren Krankheit ist Christian Parzer am 8. Juli, kurz vor seinem 62. Geburtstag, verstorben (SPEEDWEEK.com berichtete). Die deutschsprachige Rennsport-Gemeinde trauert um einen großen Vertreter. Gemeinsam mit Klaus «Klaffi» Klaffenböck holte sich der Oberösterreicher als Beifahrer im Jahr 2001 den Seitenwagen-WM-Titel.

Die WM-Krone war der Höhepunkt im Sportlerleben von Christian Parzer. Die gemeinsame internationale Seitenwagen-Karriere von Klaus Klaffenböck und Christian Parzer begann im Jahr 1990 mit dem 16. Gesamtrang in der WM-Endabrechnung. Der erste Grand-Prix-Sieg folgte 1997 in Most – neun weitere Triumphe sollten folgen.

Klaffenböck fand bei SPEEDWEEK.com rührende Worte für seinen Freund Parzer: «Christians Leidenschaft, sein unglaublicher Mut und seine unvergleichliche Kameradschaft machten ihn nicht nur zu einem herausragenden Beifahrer, sondern auch zu einem einzigartigen Menschen. Er wird in der Rennsportwelt und in den Herzen all jener, die ihn kannten, eine bleibende Lücke hinterlassen.»

Nun wurden einige Details zur Verabschiedung bekanntgegeben. Der letzte Weg von Christian Parzer wird am 26. Juli in Thalheim bei Wels beschritten, die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche von Thalheim wird Christian Parzers Urne zum Familiengrab geleitet. In der Aussegnungskapelle gibt es bereits ab 12.30 Uhr die Möglichkeit, persönlich Abschied von Christian zu nehmen.