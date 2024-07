Christian Parzer - Die letzten Meter im Seitenwagen

Am 26. Juli findet in Thalheim bei Wels die Verabschiedung von Seitenwagen-Weltmeister Christian Parzer statt. Die Urne des unerschrockenen Beifahrers wird von Klaus Klaffenböck im Seitenwagen zum Grab chauffiert.

Obwohl sein Gesundheitszustand schon viele Jahre zur Sorge Anlass gab, kam der Tod von Christian Parzer im Alter von nur 62 Jahren doch für die Motorsportgemeinde überraschend. Im vergangenen September sah ihn noch einmal beim Oldtimer Grand Prix in Schwanenstadt. Unter dem Jubel tausender Motorsportfans drehten er mit Klaus Klaffenböck eine Ehrenrunde.

Gemeinsam mit Klaffenböck sorgte er ab Anfang der 1990er-Jahre im Seitenwagenrennsport für Furore. 2001 hatte das kongeniale Paar aus Oberösterreich mit dem Gewinn des Championats ihr großes Ziel erreicht. Erst zum zweiten Mal nach Rupert Hollaus im Jahr 1954 sorgten sie in der österreichischen Motorsporthistorie für ein epochales Ereignis.

Am 26. Juli findet um 14.00 Uhr die Verabschiedung für die Motorsportlegende in Thalheim bei Wels statt. Im Seitenwagen, mit dem sie gemeinsam von 2004 bis 2007 an den Rennen der Tourist Trophy auf der Isle of Man teilgenommen haben, wird Klaffenböck die Urne seines verstorbenen Freundes die letzten 200 Meter von der Kirche zum Friedhof bringen.

«Ich fahre Christian seine letzten Meter. Für ihn war dieser Sport ja bis zum Schluss sein Leben – und auch ich hätte ohne ihn niemals das erreicht, was wir geschafft haben», sagt Klaffenböck, der nach dem WM-Titel mit dem Manxman Daniel Sayle auch bei der Tourist Trophy dreimal erfolgreich blieb, gegenüber der Kronen Zeitung Oberösterreich.

Erfolge

10 Grand-Prix-Siege

40 weitere Top-3-Plätze

2001 Seitenwagen-Weltmeister mit Klaus Klaffenböck

2003 Vize-Weltmeister mit Klaus Klaffenböck

1992 WM-Dritter mit Klaus Klaffenböck

1993 WM-Dritter mit Klaus Klaffenböck

1997 WM-Dritter mit Klaus Klaffenböck

2000 WM-Dritter mit Jörg Steinhausen

2002 WM-Dritter mit Klaus Klaffenböck