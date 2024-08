Geburtstagssause von Ralph Bohnhorst

Als gelernter Metzger war für den Chef der Motorsportarena Oschersleben das servierte Spanferkel keine Herausforderung. Gefeierte wurde gemeinsam mit Uli Heuer und Werner Schwärzel.

Anlässlich der Börde Klassik am vergangenen Wochenende gab es nicht nur für die Klassensieger was zu feiern. Mit Ralph Bohnhorst hatte ein erfolgreicher Gespannpilot Geburtstag (geboren am 28.7.1963), den er zusammen mit Uli Heuer beim Event der Moto Trophy gebührend feierte. Als Ehrengast mit dabei; Weltmeister Werner Schwärzel.

Ralph Bohnhorst, der als Geschäftsführer der Motorsportarena Oschersleben die Geschicke der Rennstrecke in der Börde mitleitet, war in den 80er Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Gespann-Piloten. Unvergessen sein Sieg beim Grand Prix von Deutschland 1991 auf dem Hockenheimring, der damals als Tag der Deutschen in die Geschichte einging: Drei der vier Siege bei den Weltmeisterschaftsläufen holten sich deutsche Fahrer: Ralf Waldmann (125 cm³), Helmut Bradl (250 cm³) und eben Ralph Bohnhorst bei den Gespannen erinnern wehmütig an die glorreichen Zeiten.

Seine herausragenden sportlichen Erfolge waren der Titel des Europameisters 1989 und fünf Deutsche Meistertitel (1990/1991/1992/1994/1996) ehe er 1997 die Rennsportkarriere an den Nagel hing. Das hielt ihn aber nicht davon ab, verschiedene Weltrekorde mit Dreiradfahrzeugen aufzustellen, darunter auch die 440 km/h Grenze mit dem SSC Streamliner Aurelia auf dem Salzsee in Amerika.

Neben der Leitung der Rennstrecke in Oschersleben ist er als nationaler Delegierter in der FIM vertreten. Wenn er neben den vielen Tätigkeiten immer noch Zeit findet, ist er auch noch in der Luft unterwegs. Er besitzt den Flugschein und das ist eine weitere Leidenschaft des unruhigen Tausendsassa. Fachmännisch sezierte der gelernten Metzgermeister das Spanferkel in mundgerechte Portionen für die vielen Gäste, die zusammen mit Solo-Rennfahrer Uli Heuer ausgiebig feierten. Happy Birthday Geburtstagskinder...