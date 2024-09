Come Geenen (BMW): «Muss Schicksal akzeptieren» 02.09.2024 - 10:57 Von Helmut Ohner

© IRRC Der Belgier Come Geenen © Neidhardt Berechtigter Jubel von Come Geenen nach seinem Doppelsieg beim Heimrennen in Chimay Zurück Weiter

Alles sah nach einem spannenden Dreikampf um das Championat in der IRRC Superbike aus, doch beim Finale in Frohburg (14. & 15. September) wird mit dem Belgier Come Geenen einer der Titelanwärter fehlen.