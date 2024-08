Horice: David Datzer Erster, Lukas Maurer Dritter

David Datzer heißt der Sieger des ersten Rennens der IRRC Superbike in Horice. Der Deutsche lässt den Finnen Erno Kostamo klar hinter sich. Der Schweizer Lukas Maurer fährt vor dem Deutschen Didier Grams auf Rang 3.

Die Naturrennstrecke in Horice ist nicht umsonst der Lieblingskurs von David Datzer. Der Deutsche hielt vor der tschechischen Tourist Trophy nicht nur den Rundenrekord, im Training pulverisierte er seine eigene Bestmarke. Der BMW-Pilot ist seit gestern der einzige Rennfahrer, der mit 2:11,843 Minuten unter der magischen Marke von 2:12-Minuten blieb.

Beim Start kam allerdings Erno Kostamo am besten von der Linie weg. Der Finne führte das Feld auf die erste von zehn Runden, doch er konnte sich nur kurz an der Spitze halten, dann übernahm Datzer das Kommando. Mit einem neuen Rundenrekord konnte sich der 32-jährig Bayer sofort von seinem aufdringlichen Verfolger absetzen. Dahinter hatte sich ein Trio formiert, das um den letzten Platz auf dem Podium kämpfte.

Bis zur Halbzeit konnte Kostamo seinen Rückstand in Grenzen halten, doch Datzer wollte seinem Markenkollegen nicht die geringste Chance auf einen Angriff lassen und erhöhte nochmals sein Tempo. Mit zwei Rekordrunden konnte er sich entscheidend absetzen. Kostamo musste dieses Mal die Vormachtstellung von Datzer hinnehmen.

Bis zur Halbzeit lautete die Reihenfolge der Plätze 3 bis 5 Come Geenen vor Didier Grams und Lukas Maurer. Nachdem Maurer endlich einen Weg an Grams vorbeigefunden hatte, konnte sich der Titelverteidiger wieder näher an Geenen, den Führenden in der IRRC Superbike, heranarbeiten. Unter dem Druck des Schweizers stürzte der Belgier in der neunten Runde, was zum Abbruch des Rennens führte.

Damit ging der dritte Platz an Maurer vor Grams, der in der Gesamtwertung immer weiter nach vorne kommt, nachdem er wegen einer Verletzung auf den Saisonauftakt verzichten musste. Mit der sechsten Position lieferte der Deutsche Johannes Schwimmbeck erneut ein Spitzenresultat ab. Hinter dem Österreicher Florian Astner verpasste der Deutsche Rene Grundei hauchdünn ein Top-10-Ergebnis.

Ergebnis IRRC Superbike Rennen 1 Horice (11. August)

1. David Datzer (D), BMW, 8 Runden. 2. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, 4,891 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH), Yamaha, +16,808 sec. 4. Didier Grams (D), BMW. 5. Luca Gottardi (I), BMW. 6. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 7. Tomas Toth (SK)*, Kawasaki. 8. Rhys Hardisty (GB), Yamaha. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Florian Astner (A)*, Kawasaki. Ferner: 11. Rene Grundei (D), Kawasaki. 15. Thomas Altenhuber (A)*, Suzuki. 18. Nico Müller (D), BMW. 20. Thomas Altendorfer (A)*, BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. *Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike nach 9 von 12 Rennen

1. David Datzer (D), BMW, 174. 2. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 174. 3. Come Geenen (B), BMW, 172 Punkte. 4. Markus Karlsson (S), BMW, 97. 5. Didier Grams (D), BMW, 81. 6. Wally Jacobs (NL), Suzuki,67. 7. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki, und Luca Gottardi (I), BMW, beide 62. 9. Rhys Hardisty (GB), Yamaha, 56. 10. Tiziano Rosati (I), Yamaha, 52. Ferner: 11. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, 43. 14. Rene Grundei (D), Kawasaki, 25. 15. Andreas Jochum (D), Yamaha, 21. 17. Christoph Kreller (D), BMW, 14. 20. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 11.