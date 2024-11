Deutscher Langstrecken Cup DLC: Termine 2025

Wer gerne ein wenig länger auf der Strecke fährt, kann sich im Rahmen des Deutschen Langstrecken Cup stundenlang austoben. Im kommenden Jahr werden mindestens vier Rennen ausgetragen.

Die Verantwortlichen des Deutschen Langstrecken Cup DLC planen schon die kommende Saison und haben den Kalender 2025 veröffentlicht, bei dem sie vier Veranstaltungen vorstellen. «Eventuell kommt noch ein fünftes Rennen dazu», verrieten die Organisatoren. Ob das Finale wie in diesem Jahr wieder rund um das Sidecar-Festival steigt steht noch unter Vorbehalt im Kalender.

«In Hockenheim und auf dem Nürburgring fahren wir auf der GP-Variante», ging es mit den Planungen weiter. «An der Klasseneinteilung ändert sich im nächsten Jahr nichts. Doch 2025 wird es wieder eine Einschreibung geben. Meisterschaftspunkte und weitere Vorteile gibt es dann nur für eingeschriebene Teams. Gaststarter sind aber weiter gerne gesehen.»

Um es für die Teilnehmenden einfacher zu machen, wird noch am aktuellen Lizenzsystem gearbeitet. Doch da hat der DMSB als oberste Motorrad-Sport-Behörde noch nicht endgültig über die Planung entschieden. Aktuell wird auch noch an einem neuen Web-Auftritt gewerkelt. «Einschreibung und Nennung für die Rennen startet voraussichtlich Anfang Dezember», fügten die DLC-Macher zum Schluss noch an. «Wir freuen uns schon jetzt auf euch.»

Der DLC-Kalender 2025

19.04.2025 1000 KM Hockenheimring

17.08.2025 300 Meilen Hockenheimring

24.08.2025 4 Stunden Nürburgring

03.10.2025 6 Stunden Oschersleben