Kyle Ryde (Yamaha) stark in Donington und nun Favorit

Die Saison der British Superbikes 2024 bleibt bis zum Ende spannend. Mit zwei Siegen in Donington Park übernahm Yamaha-Pilot Kyle Ryde die Gesamtführung und geht somit als Favorit zum Finale in Brands Hatch.

Mit sechs Zählern Rückstand kam Kyle Ryde zum Rennwochenende der Britischen Superbike Meisterschaft (BSB) auf die Superbike-WM-Piste nach Donington Park. Der Yamaha-Pilot hatte zuvor zwei der drei Rennen in Oulton Park gewonnen und sich in Schlagdistanz zu Tommy Bridewell (Honda) gebracht.

Im Qualifying von Donington setzte sich Ryde gegenüber Yamaha-Kollege Danny Kent mit einer Rundenzeit von 1:27,428 Minuten um eine Zehntelsekunde durch. Startplatz 3 holte sich BMW-Fahrer Josh Brookes vor Charlie Nesbitt (Honda) und Bridewell.

Das erste Rennen am Samstag auf der vier Kilometer langen Strecke riss sich dann ebenfalls Ryde unter die Fittiche. Der Yamaha-Pilot führte ab der ersten Runde, wurde jedoch von seinem Meisterschaftsrivalen Bridewell wie ein Schatten verfolgt. Erst in der Schlussphase setzte sich der 27-Jährige gegenüber dem Meister der Vorsaison ab und feierte anschließend seinen siebten Sieg des Jahres. Hinter Ryde und Bridewell (+2,071 sec) kam Glenn Irwin (Ducati) auf Position 3 ins Ziel. Die Top-5 komplettierten Andrew Irwin (Honda) und Kent, der sich nach einem Ausritt wieder durchs Mittelfeld gekämpft hatte.

Ein spannender Vierkampf führte die Fans durch den zweiten Lauf in Donington. Am Sonntagmorgen waren es Bridewell, Glenn Irwin, Ryde und Kent, die an der Spitze um den Sieg kämpften. Während sich Irwin auf seiner Ducati am Ende knapp gegen Bridewell durchsetzte und damit seine Meisterschaftschancen am Leben hielt, musste sich Ryde seinen beiden Kontrahenten auf Platz 3 geschlagen geben.

Den Erfolg beim finalen Rennen in Donington sicherte sich dann erneut Kyle Ryde auf seiner R1. Der Rennfahrer aus Mansfield gewann den Lauf, nachdem die rote Flagge in Runde 18 für einen vorzeitigen Abbruch sorgte. Billy McConnell (Honda) hatte Jason O’Halloran (Kawasaki) und Ducati-Fahrer Christian Iddon abgeräumt, die sich beide dabei verletzten.

Ryde wurde als Sieger gewertet und baute seinen Punktevorsprung gegenüber Bridewell auf vier Zähler aus. Bridewell beendete das Rennen auf Platz 5 hinter Ryde, Kent, Ryan Vickers (Yamaha) und Glenn Irwin. In der Meisterschaft liegt Ryde vor dem Finale in Brands Hatch nun knapp vor Bridewell und Glenn Irwin, der 46 Punkte zurückliegt. Maximal 105 Zähler gibt es in Brands Hatch in zwei Wochen zu holen, es ist somit weiterhin alles offen.

BSB-Stand nach 29 von 32 Rennen:

1. Ryde, Yamaha, 398 Punkte

2. Bridewell, Honda, 394

3. Glenn Irwin, Ducati, 352

4. Kent, Yamaha, 290

5. Vickers, Yamaha, 265

6. Iddon, Ducati, 261

7. Lee Jackson, Honda, 237

8. Leon Haslam, BMW, 218