MotoAmerica: Doppelsieg für Cameron Beaubier (BMW)

Bei den Superbike-Rennen der MotoAmerica in Austin war BMW-Pilot Cameron Beaubier mit zwei Siegen und einem zweiten Platz eine Klasse für sich. Sean Kelly (BMW) holte seinen ersten Sieg.

Cameron Beaubier (BMW) war der Dominator bei den Superbike-Rennen der MotoAmerica in Austin. Auf dem Circuit of The Americas gewann er am 14. und 15. September zwei von drei Rennen und machte in der Meisterschaft wichtige Punkte auf Leader Josh Herrin (Ducati) gut.

Gleich beim ersten Rennen am Samstag stellte Beaubier klar, dass er den Titelkampf noch nicht aufgegeben hatte. Herrin führte das Feld mit seiner Panigale V4R in 10 der 12 Runden an, in den letzten beiden Umläufen hatte dann Beaubier die Nase vorn – der 31-Jährige überquerte die Ziellinie 1,8 sec vor Herrin. Es war der fünfte Saisonsieg für den fünffachen MotoAmerica Superbike-Champion und der 64. seiner Superbike-Karriere. Den dritten Platz holte sich Suzuki-Pilot Richie Escalante, Rang vier ging an den Franzosen Loris Baz (Ducati), der letztes Jahr in der Superbike-WM für BMW in der Startaufstellung stand.

Das zweite Superbike-Rennen am Sonntag endete mit einer Premiere für BMW-Pilot Sean Dylan Kelly. In einem spannenden Rennen überholte der ehemalige Moto2-Pilot seinen Markenkollegen Beaubier in der letzten Kurve in der letzten Runde und fixierte somit seinen ersten Sieg – Kellys Vorsprung auf Beaubier betrug nur 0,177 sec. Dritter wurde Herrin, Baz belegte erneut Rang 4.

In Lauf 3 erwischte Herrin den besten Start. Dieses Mal verschwendete Beaubier keine Zeit, um an seinem Meisterschaftsrivalen vorbeizuziehen. Aber das Rennen dauerte nicht lange – der Motor der BMW von Ezra Beaubier, dem jüngeren Bruder von Cameron, ging hoch und verteilte Öl auf der Strecke, was eine rote Flagge zur Folge hatte. Beim Neustart setzte sich Herrin wieder an die Spitze des Feldes. Nach etlichen Führungswechseln in einem spannenden Rennen querte Beaubier 0,970 sec vor Herrin die Ziellinie. Auf Platz 3 landete Kelly.

«In den letzten Runden habe ich alles darangesetzt, eine Lücke zu schaffen und als Erster über die Ziellinie zu kommen. Das Rennen hat Spaß gemacht, es war ein guter Kampf. Ich war ziemlich überrascht, dass er so hart mit mir gekämpft hat, wo er doch so viel zu verlieren hat. Ich hätte das definitiv nicht getan», sagte Beaubier über seinen Zweikampf mit Herrin. «Das war ein harter Tag mit den beiden Superbike-Rennen am Sonntag bei dieser Hitze. Diese Strecke ist wahrscheinlich eine der anstrengendsten, die wir im Kalender haben. Wir haben unsere Chance in der Meisterschaft am Leben gehalten, aber um ehrlich zu sein, ist sie schon sehr gering. Ich habe alles getan, was ich für die Jungs tun konnte.»

Vor dem Saisonfinale, das in zwei Wochen im New Jersey Motorsports Park stattfindet, liegt Beaubier in der Meisterschaft 46 Punkte hinter Herrin zurück.