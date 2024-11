Northern Talent Cup: Der Kalender 2025

Die Termine für die kommende Saison wurden jetzt veröffentlicht. Sieben Events bei der MotoGP, der WorldSBK, der IDM und der BSB sind geplant. Die Anmeldung läuft noch bis zum 25. Dezember 2024.

Der Kalender des Northern Talent Cup für 2025 steht. Die Nachwuchstalente werden in der kommenden Saison bei sieben Events mit jeweils zwei Rennen zusammen mit der MotoGP, der Superbike-Weltmeisterschaft (WorldSBK), der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) und der Britischen Superbike Meisterschaft (BSB) an den Start gehen. Saisonstart ist vom 11. bis 13. April in Assen in den Niederlanden.

Die Saison auf den Honda NSF250 R Maschinen beginnt mit einem ersten Test in der Motorsport Arena Oschersleben vom 30. bis 31. März, wobei sich die Piloten des Northern Talent Cup mit Motorrad, den Pirelli-Reifen und den Anforderungen eines Rennwochenendes vertraut machen können, bevor vom 11. bis 13. April in den Niederlanden die erste Runde ausgetragen wird. Die ersten beiden Rennen finden auf dem TT Circuit in Assen im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft statt.

Danach geht es zurück in die Motorsport Arena Oschersleben. Dort bestreiten die Nachwuchsfahrer Runde 2 zusammen mit der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft vom 9. bis 11. Mai, gefolgt von einem weiteren Stopp mit der IDM auf dem Kurs in Most in der Tschechischen Republik vom 20. bis 22. Juni.

Das Saisonhighlight findet traditionell auf dem Sachsenring statt, wo die jungen Talente Seite an Seite mit ihren großen Idolen der MotoGP vom 11. bis 13. Juli die vierte Veranstaltung austragen werden. Das fünfte Event bringt den Northern Talent Cup zurück in die Tschechische Republik, denn die Piloten reisen zusammen mit der MotoGP vom 18. bis 20. Juli weiter auf den altbekannten Brno Circuit, der 2025 im Kalender der Königsklasse zurück ist.

Vor dem finalen Showdown geht es zurück ins IDM-Fahrerlager auf den Nürburgring, wo vom 5. bis 7. September das sechste Rennwochenende der Saison ausgetragen wird. Das Finale findet dann nur zwei Wochen später vom 19. bis 21. September auf dem TT Circuit in Assen statt. Der niederländische Kurs rundet den Kalender damit perfekt ab. Beim zweiten Assen-Event treten die NTC-Fahrer im Rahmen der Britischen Superbike an.

Bis zum 25. Dezember können sich potenzielle Nachwuchsfahrer noch für das neue Rennsportjahr anmelden. Teams und Fahrer haben die Chance, sich unter northerntalentcup.com ihren Startplatz in der Nachwuchsserie zu sichern.

Der provisorische Kalender 2025

30.03. - 31.03.2025 Oschersleben

11.04. - 13.04.2025 Assen (NL)-WorldSBK

09.05. - 11.05.2025 Oschersleben-IDM

20.06. - 22.06.2025 Most (CZ)-IDM

11.07. - 13.07.2025 Sachsenring-MotoGP

18.07. - 20.07.2025 Brünn (CZ)-MotoGP

05.09. - 07.09.2025 Nürburgring-IDM

19.09. - 21.09.2025 Assen (NL)-BSB