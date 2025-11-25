Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP-Zukunft der Marquez-Brüder ist offen

2026 ohne DLC, aber zwei Klassiker bleiben

Von Esther Babel
Langstrecken Cup ist Geschichte
© DLC

Langstrecken Cup ist Geschichte

Die Organisatoren des Deutschen Langstrecken Cup DLC verabschieden sich. Die geringe Nachfrage von Teilnehmern gibt keine komplette Meisterschaft mehr her. Hockenheim und Oschersleben finden statt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

«Danke für großartige Jahre», überschreiben die Organisatoren des Deutschen Langstrecken Cup DLC ihre Abschiedsvorstellung. «Was für eine Reise! In den letzten Saisons habt ihr den Deutschen Langstrecken Cup (DLC) zu etwas Besonderem gemacht. Mit Leidenschaft, Teamgeist und Gänsehautmomenten auf und neben der Strecke. Ob Schrauber, Fahrer, Helfer oder einfach Motorsportverrückte, ihr alle habt den DLC mit Leben gefüllt. Danke für gemeinsame Jahre, packende Zweikämpfe, späte Boxenstopps, Nachtschichten in der Boxengasse und viele kalte (oder heiße) Biere danach.»

Eine Fortsetzung ist aktuell nicht geplant. Die Nachfrage nach einer kompletten Meisterschaft war in letzter Zeit zu gering. Zu wenige Nennungen, zu viel Aufwand. Unter diesen Bedingungen lässt sich die Serie nicht wirtschaftlich betreiben. Doch wo Schatten ist, ist auch immer ein bisschen Licht.

Der DMV e.V. und der MSF Sauerland e.V. planen zwei einzelne Rennen für Interessierte, unabhängig von einer Meisterschaft, aber mit allem, was Langstrecke ausmacht. Geplant sind die 1000 km Hockenheim, Karsamstag, 4. April 2026. «Der Klassiker schlechthin», schwärmen die Macher. «Le-Mans-Start, Teams, Strategie, Ausdauer auf einer der legendärsten Rennstrecken Europas.» Noch geplant sind die Sechs Stunden Oschersleben, am 6./7. Juni 2026. «Technisch, anspruchsvoll, intensiver Racing-Spirit und perfekt für alle mit Lust auf echtes Langstreckenfeeling», heißt es in der Beschreibung.

Beide Rennen sind Breitensport-Events ohne Prädikat oder Meisterschaft. Dafür mit maximalem Fahrspaß, fairer Competition und der Möglichkeit, einfach dabei zu sein. Weitere Rennen: 300 Meilen Hockenheim (Speer Racing), 7h Assen (CRT Holland) und 6h Spa (Bikers-Days). Außerdem initiiert Alfred Braun, bekannt durch die BAM Racing Teams, 2026 eine private Langstrecken-Wertung. Wer mitmachen will, schreibt an braun.linnich@freenet.de

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025

Von Thomas Kuttruf
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 25.11., 15:40, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 25.11., 16:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 25.11., 16:55, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 25.11., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 25.11., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 25.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 25.11., 19:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 25.11., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Di. 25.11., 20:15, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis von Las Vegas
  • Di. 25.11., 20:45, Motorvision TV
    Gearing Up
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2511054513 | 5