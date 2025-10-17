BSB Sidecar: Chance auf ersten Titel und WM-Revanche

Für Luke Williams und seinem Beifahrer Kevin Kölsch geht es in Brands Hatch um den Titel in der BSB Sidecar

Beim Finale der britischen Seitenwagen-Meisterschaft auf der Traditionsrennstrecke in Brands Hatch, bei dem sich mehrere Weltmeister ein Stelldichein geben werden, könnte sich ein Deutscher erstmals einen Titel sichern.

Zwei Wochen nach den letzten beiden Läufen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben finden auf der Traditionsrennstrecke in Brands Hatch das Finale der britischen Seitenwagen-Meisterschaft statt. Neben den lokalen Dreiradgrößen haben auch einige Weltmeister wie Tim Reeves, Ben Birchall, Todd Ellis und Harry Payne ihre Teilnahme zugesagt. Im Fokus der Veranstaltung steht die Entscheidung, wer sich am Ende die Trophäe für den Gesamtsieg der 14 Läufe umfassenden Meisterschaft sichert.

Die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen von Luke Williams, der mit seinem deutschen Beifahrer Kevin Kölsch dominierte er die Serie, gewann fünf der sieben Rennen gewann und belegte zweimal den zweiten Platz. Am vierten Rennwochenende kam es in Cadwell Park allerdings zu einem Zerwürfnis, das zum vorzeitigen Ende ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit führte.

Nach einem Intermezzo mit Ryan Charlwood wird beim Finale in Brands Hatch wieder Kölsch an der Seite von Williams im Seitenwagen sitzen. Für den deutschen Zeitsoldaten wäre es der erste Gewinn eines Meistertitels in seiner Karriere. Das britisch-deutsche Paarung bringt einen Vorsprung von nur 18 Punkten auf Lewis Blackstock/Oscar Lawrence mit. Und die Titelverteidiger Sam und Jack Laidlow liegen auch nur 28 Zähler zurück.

Dass viele Teams aus der Weltmeisterschaft die Veranstaltung als würdigen Saisonabschluss betrachten, wird den Ausgang der Meisterschaft nicht beeinflussen, denn sie treten mit einer Wildcard an und sind damit nicht punkteberechtigt. Sehr wohl könnten Sam und Tom Christie – sie liegen ohne Chance auf den Titel auf Platz 4 der BSB Sidecar – den Konkurrenten von Williams/Kölsch wichtige Punkte wegnehmen.

Zwischen den Christie-Brüdern und Harry Payne/Kevin Rousseau – das britisch-französische Duo ist in Großbritannien auf der Suche nach einem möglichen Sponsor und möchte sich mit Top-Resultaten empfehlen – sind die Rennen eine Art Revanche für die Weltmeisterschaft, in der beide Teams mit Markus Schlosser/Luca Schmidt den Ton angaben.

Zwischenstand (nach 12 von 14 Rennen):

1. Luke Williams/Kevin Kölsch (GB/D), LCR Yamaha, 207 Punkte. 2. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB), LCR Yamaha, 189. 3. Sam und Jack Laidlow (GB), ARS Yamaha, 179. 4. Sam und Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 155. 5. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 120. 6. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha, 109. 7. Phil Bell/Phil Hyde (GB), LCR Yamaha. 8. Ben Birchall/Patrick Rosney (GB), Ryde Honda, 96. 9. Rob Atkinson/Mark Middleton (GB), ARS Yamaha, 89. 10. John Holden/Phil Knapton (GB), ARS Kawasaki, 72.