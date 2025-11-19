Drei Termine schon bestätigt, Finale in Oschersleben

Auch 2026 soll die Seitenwagen-Weltmeisterschaft sieben Veranstaltungen umfassen. Le Mans (17. und 18. April), Assen (19. und 20. September) und Oschersleben (3. und 4. Oktober) stehen als Austragungsorte bereits fest.

Nach dem Ausstieg der Motor Presse Stuttgart als Promotor der Seitenwagen-Weltmeisterschaft wurde vielfach befürchtet, dass es das Ende der seit 1949 ausgetragenen Serie bedeuten könnte. Doch diese Ängste sind unbegründet, wie der Motorrad-Weltverband Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) jüngst nochmals bestätigte.

«Was die Fortsetzung der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026 betrifft, versichern wir wie schon bei der August-Veranstaltung in Assen angekündigt, dass die FIM die Meisterschaft ohne Promotor fortsetzen wird. Derzeit laufen Verhandlungen mit verschiedenen Rennstrecken. Die Aussichten für einen ausgewogenen Kalender, der die Einbeziehung internationaler und nationaler Meisterschaften vorsieht, sind vielversprechend», so die Ankündigung des Weltverbandes.

«Wir planen eine Meisterschaft 2026 mit sieben Veranstaltungen und können zu diesem Zeitpunkt bereits drei Events bestätigen. Die Saison beginnt am 17. und 18. April als Rahmenprogramm zum 24-Stunden-Rennen in Le Mans, dem Auftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Die BSB wird uns am 19. und 20. September 2026 in Assen empfangen und das Finale der Meisterschaft findet am 3. und 4. Oktober in der Motorsport Arena Oschersleben statt.»

«Den vollständigen Kalender werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, sobald er bestätigt und mit unseren verschiedenen Partnern abgestimmt ist. Wir freuen uns jedenfalls darauf, Sie bald in Le Mans zu sehen», so Paul Duparc, FIM CCR Sporting Manager, abschließend in der Aussendung der FIM.