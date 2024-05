Marienbad: Regen machte Strich durch die Rechnung

In Marienbad regnete es gleich mehrmals

Zur offenen Tschechischen Langbahn-Meisterschaft hatten sich 18 Solisten in Marienbad eingefunden, doch nach starken Regenfällen rückten sie unverrichteter Dinge wieder ab.

Gleich doppeltes Pech ereilte den Club in Marienbad. Zum einen absolvierte an diesem Tag die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft ihr WM-Halbfinalspiel gegen Schweden, zum anderen war die Witterung schlecht.

Am Vortag hatte es in der Region um Marienbad herum vereinzelt leicht geregnet, vor dem Rennen am Samstag herrschten ideale äußere Bedingungen. Nach einer Stuntshow sollte es losgehen, doch statt der Motoren donnerte ein Gewitter übers Oval. Ergiebige Regenfälle verzögerten den Rennstart, nachdem der Spuk vorbei war, ging es ans Aufwärmen der Maschinen.

In drei Sechsergruppen ging es für die Fahrer zu einem schnellen Test ins Oval und Mario Niedermeier berichtete, dass es in den Kurven ginge, aber die Kurveneingänge und Geraden eine Herausforderung darstellen. Nach Abschluss der Trainings goss es erneut, womit das Rennen unmöglich wurde. Da für Sonntag kein Krankenwagen zur Verfügung stand, war die Verschiebung kein Thema.