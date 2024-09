Pfarrkirchen: Doppelkampf um DMSB-Meisterschaften 03.09.2024 - 07:26 Von Peter Fuchs

© Rudi Hagen Favoriten und Lokalmatadore: Markus Venus und Markus Eibl

Am Sonntag, 8. September 2024, geht es auf der 1000-Meter-Sandbahn in Pfarrkirchen sowohl bei den Seitenwagen als auch in der B-Lizenz Solo um den nationalen Titel.