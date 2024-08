Uithuizen: Zweikampf Venus/Eibl gegen Godden/Smith?

Am kommenden Samstag, 31. August, findet das Grasbahn-EM-Finale der Gespanne im niederländischen Uithuizen statt. Unter den insgesamt 14 Teams sind auch sechs aus Deutschland am Start. Beginn ist um 18:30 Uhr.

Markus Brandhofer und seine niederländische Beifahrerin Sandra Mollema wollen an diesem Samstag ihren Europameistertitel von 2023 in der Seitenwagenklasse auf der Grasbahn in Uithuizen verteidigen. Uithuizen ist ein Dorf in der niederländischen Provinz Groningen und gehört zur Gemeinde Het Hogeland.

Der rührige Club MAC ’t Hogeland Uithuizen hat das EM-Finale schon einmal im Jahr 2010 ausgetragen. Damals holten sich Thomas Kunert und Beifahrer Markus Eibl den Titel. Eibl wurde an Kunerts Seite insgesamt viermal EM-Sieger.

Die Konkurrenz für Brandhofer/Mollema ist dieses Mal riesengroß. Viele Rennen sind der Bayer und die Niederländerin aus dem nahen Loppersum, die mit William Matthijssen von 2016 bis 2019 viermal Europameister wurde, in dieser Saison noch nicht gefahren.

Aber das trifft auch für Markus Venus und Beifahrer Markus Heiß vom RSC Pfarrkirchen zu. Die Europameister von 2022 haben zuletzt die Rennen in Herxheim und Zweibrücken vor den Briten Mitch Godden/Paul Smith und in Altrip vor Manuel Meier und Beifahrerin Lena Siebert gewonnen. Venus ist neuerdings auch im Straßengespann in der IDM und der WM unterwegs.

Die dreimaligen Vize-Europameister Godden/Smith (2018, 2022 und 2023) ihrerseits können in dieser Saison auf Siege in Lüdinghausen, Bielefeld, Osnabrück, Werlte, Schwarme, Rastede und Eenrum verweisen. Die sympathischen Briten sind ebenfalls zu den absoluten Titelkandidaten für Uithuizen zu zählen. Podestchancen werden zudem den Dutch Open-Siegern Wilfred Detz und Beifahrerin Bridget Portijk wie auch dem neuformierten Team Meier/Siebert eingeräumt.

Ein Platz im Finale streben Imanuel Schramm und Beifahrerin Nadin Löffler von der MSV Herxheim an. Zu beachten sind auch die Franzosen Guillaume und Baptiste Comblon. Deren Landsmann Remi Valladon, der mit Dylan Fourcade das Semifinale in Bad Hersfeld gewann, hat in Uithuizen Desiree Holstein aus Nidda im Boot. Die war schon einmal Europameisterin, nämlich im Jahr 2005 als Desiree Daubert mit dem Niederländer Sven Holstein. Mit Oliver Möller/Sindy Viragós und Raphael San Millan/Benedikt Zapf sind zwei weitere deutsche Teams dabei.

Das Publikum in Uithuizen kann sich auf jeden Fall schon jetzt auf spannende Rennen und heiße Kämpfe freuen. Beginn ist um 18:30 Uhr.

Line-up Grasbahn-EM-Finale Gespanne, Uithuizen (NL):

1. Markus Venus/Markus Eibl (D)

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL),

3. Manuel Meier/Lena Siebert (D)

4. Oliver Möller/Sindy Viragós (D)

5. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D)

6. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D)

7. Mitchel Godden/Paul Smith (GB)

8. Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB)

9. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL),

10. Klaas Kregel/Benjamin Gregoire (NL/F)

11. Guillaume Comblon/Baptiste Comblon (F)

12. Remi Valladon/Desiree Holstein (F/D)

Res. Mike Frederiksen/Jette Maersk (DK)

Res. Jordan Smith/Joe Page (GB)