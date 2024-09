Berghaupten: Appleton siegte, Feuerwehrmann Smolinski

Mit dem Speedwayrennen am Samstagabend und dem internationalen Grasbahnrennen bot der MSC Berghaupten bei seinen Race Days am vergangenen Wochenende ein volles Programm.

Es war allerhand los beim Grasbahnrennen um den Supercup und am Ende des Renntags stand in Berghaupten das Trio auf dem Siegerpodest, das am konstantesten punktete.



Zunächst konnte Andrew Appleton den Auftaktlauf für sich entscheiden, nachdem er sich Max Dilger zurechtgelegt hatte und ihn dann auch überholen konnte.

Im zweiten Lauf startete Martin Smolinski schwach und fand sich in der ersten Kurve mitten im Feld wieder. Der Bayer schaffte es dann in Führung zu gehen und sich vor die Finnen Jesse Mustonen und Henri Ahlbom zu setzen, als er plötzlich langsamer wurde. «Ich hatte wunderbar überholen können nach dem schlechten Start, war dann vorne, habe in der dritten Runde aufgehört zu fahren und mich dann gewundert, warum die weiterfahren», blickte Smolinski zurück, der deshalb nur Dritter wurde. «Scheiße muss ich sagen, ich bin auch nur ein Mensch und habe mich verzählt.»

Im zweiten Durchgang zählte Smolinski richtig und gewann seinen Lauf, während es im vierten Heat in der Startkurve zu einem spektakulären Sturz kam, in den Stephan Katt und Daniel Spiller verwickelt waren. «Ich war vor Daniel, dann hat es hinten gescheppert und ich wurde disqualifiziert – dafür habe ich kein Verständnis», so Katt, der sich mit schmerzendem Fuß abmeldete. «Ich hoffe, dass mein Fuß heil geblieben ist, nachdem ich mir den verdreht habe. Da sind noch eine Menge Schrauben und eine Platte drin.» Auch für Spiller war das Rennen beendet.

Nach den Vorläufen hatte Smolinski seinen Fauxpas vom ersten Durchgang ausgemerzt und ging mit Mustonen als Punktbester ins Finale. Der Finne rollte bereits in der ersten Runde aus, während Smolinski Jagd auf den führenden Dilger machte, bis auch sein Motorrad den Geist aufgab. Dilger, der sich in den Vorläufen zweimal von Appleton überholen ließ, konnte diesmal die Führung ins Ziel bringen und sich so noch auf den zweiten Gesamtrang hinter Appleton verbessern. Den dritten Rang sicherte sich Henri Ahlbom, der zwar keinen Lauf gewann, aber konstant punktete.

Nachdem das Finale beendet war, wurde es auf der Gegengerade hektisch, da das Bike von Mustonen Feuer fing und Smolinski es kurzerhand löschte.

Bereits am Samstagabend traten in Berghaupten zehn Fahrer auf der Speedwaybahn gegeneinander an, Smolinski und Dilger hatten nach den Vorläufen je elf Punkte. Mit diesen beiden zogen Valentin Grobauer und Mario Häusl ins Finale ein. In diesem konnte Smolinski Lokalmatador Dilger niederringen, Häusl wurde Dritter.

Ergebnisse Race Days Berghaupten:



Internationale Lizenz Solo Grasbahn:

1. Andrew Appleton (GB), 21 Punkte

2. Max Dilger (D), 19

3. Henri Ahlbom (FIN), 18

4. Martin Smolinski (D), 18

5. Jesse Mustonen (FIN), 18

6. Fabian Wachs (D), 11

7. Marcel Sebastian (D), 7

8. Jordan Dubernard (F), 7

9. Timo Wachs (D), 5

10. Daniel Spiller (D), 3

11. Stephan Katt (D), 2



Nationale Lizenz Solo Grasbahn:

1. Dennis Helfer, 19 Punkte

2. Sam Ensing, 18

3. Louis Tebbe, 17

4. Sebastian Adorjan, 12

5. Ralf Heraus, 7

6. Magnus Czekely, 6

7. Marvyn Katt, 6

8. Morris San Millan, 5

9. René Hasenfratz, 3

10. Tim Widera, 2

11. Jörg Schneider, 1



Internationales Speedwayrennen:

1. Martin Smolinski (D), 11 Punkte

2. Max Dilger (D), 11

3. Mario Häusl (D), 7

4. Valentin Grobauer (D), 10

5. Jonny Wynant (D), 7

6. Marlon Hegener (D), 6

7. Jordan Dubernard (F), 3

8. Daniel Spiller (D), 3

9. Fabian Wachs (D), 2

10. Timo Wachs (D), 0