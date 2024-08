Langbahn-DM: Martin Smolinski zum vierten Mal Champ

Ungeschlagen sicherte sich Martin Smolinski auf der Grasbahn in Hertingen seinen vierten Deutschen Meistertitel auf der Langbahn. Bei den Gespannen gewannen Moritz Straub und Patrik Löffler den Bahnpokal.

Ein deutlich dezimiertes Feld bot sich bei der Deutschen Langbahnmeisterschaft in Hertingen, bei der mehrere namhafte Fahrer fehlten. Dies hatte zur Folge, dass das Rennen auf der am Hang gelegenen Grasbahn mit nur zehn Teilnehmern gestartet wurde. In den Vorläufen, nach denen dann auch die Wertung des Renntags stattfand, konnte Weltmeister Martin Smolinski viermal siegen und seiner Favoritenrolle gerecht werden. Ihm am nächsten kam Stephan Katt, der Smoli zweimal unterlag und die Vorläufe mit 14 Zählern vor Max Dilger abschloss. Dilger, der auf 13 Zähler kam, hatte wie Katt zweimal in den Vorläufen gegen Smolinski antreten müssen, traf aber nie auf Katt.

Nach Abschluss der Vorläufe ging es ins Finale der Tagesbesten, wo sich Dilger nach dem Start zwischen Smolinski und Katt wiederfand. In der Startkurve knallte der dahinterfahrende Mario Niedermeier in das Bike von Dilger und der Lauf wurde abgebrochen. Der gestürzte Niedermeier wurde zur Sicherheit vom Rettungshubschrauber abtransportiert. Da es zwischenzeitlich regnete wurde entschieden, das Rennen ohne die Wiederholung des Finales zu werten, wodurch Smolinski ungeschlagen zum vierten Mal Deutscher Meister, Katt Vize und Dilger Dritter wurde.

Im Rahmenprogramm wurde der Bahnpokal der Gespanne ausgetragen, den Moritz Straub mit Beifahrer Patrik Löffler gewann. In ihrem ersten Lauf hatten Straub/Löffler Punkte liegen gelassen und wurde Dritte. Ab dann lief es für das Duo vom Bodensee, inklusive Finale folgten vier Laufsiege und mit 13 Punkten der Triumph. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten David Kolb mit Beifahrer Pascal Hillmann, der mit einem Nuller startete und dann solide punktete, vor Arne Friskovec mit Beifahrerin Sarah Strzewinski, die im vierten Lauf Punkte durch einen Ausfall verloren.

Ergebnisse Grasbahnrennen Hertingen/D:



Deutsche Meisterschaft Solo:

1. Martin Smolinski, 16 Punkte

2. Stephan Katt, 14

3. Max Dilger, 13

4. Mario Niedermeier, 11

5. Timo Wachs, 8

6. Marcel Sebastian, 6

7. Louis Tebbe, 5

8. Fabian Wachs, 4

9. Dennis Helfer, 2

10. Morris San Millan, 1



Bahnpokal Seitenwagen:

1. Moritz Straub/Patrik Löffler, 13 Punkte

2. David Kolb/Pascal Hillmann, 10

3. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski, 8

4. Thomas Buß/Alexander Herrmann, 5

5. Jens Lorei/Ralf Bittner, 3

6. Ingo Duttine/Katrin Schmidt, 2