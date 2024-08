Langbahn der Nationen: Das deutsche Aufgebot steht

Die Teams für das Langbahn der Nationen, die Mannschafts-Weltmeisterschaft, sind nominiert. Mit Romano Hummel und Martin Smolinski fehlen zwei Champions, während Dimitri Bergé für Frankreich zurückkehrt.

Erik Riss, Stephan Katt, Lukas Fienhage und Daniel Spiller werden in diesem Jahr die deutschen Farben beim Langbahn der Nationen am 7. September im französischen Morizes vertreten. In den Line-ups der sieben Länder überrascht Dimitri Bergé bei den Franzosen. Der Weltmeister von 2019 und zweifache Teamchampion kehrt für das Nations auf die Langbahn zurück, nachdem er sich in der jüngeren Vergangenheit auf den Speedway-Sport konzentriert hat.

Im deutschen und niederländischen Aufgebot fehlen dafür Weltmeister. Martin Smolinski gab an, dass er aufgrund eines vollgepackten Terminkalenders die Reise nach Südfrankreich nicht antreten kann. Und bei den Niederländern ist Romano Hummel nicht dabei.

In Morizes, wo am Samstagabend erst um 21 Uhr gestartet wird, werden die sieben Teams zunächst mit je drei Fahrern auf der Bahn in direkten Duellen in 21 Rennläufen gegeneinander antreten. Den Titel machen dann die beiden punktbesten Mannschaften in einem Extralauf untereinander aus. Das Rennen kann mit dem Abo-Paket der Langbahn-Weltmeisterschaften bei FIM-Moto.tv im Livestream verfolgt werden.

Line-up Langbahn der Nationen, Morizes/F:



Deutschland: Erik Riss, Lukas Fienhage, Stephan Katt, Daniel Spiller. Teammanager: Josef Hukelmann



Großbritannien: Zach Wajtknecht, Chris Harris, Andrew Appleton, Edward Kennett. Teammanager: Paul Hurry



Finnland: Henri Ahlbom, Tero Aarnio, Jesse Mustonen. Teammanager: Tomi Nevanperä



Frankreich: Stéphane Trésarrieu, Dimitri Bergé, Mathias Trésarrieu, Jordan Dubernard. Teammanager: Laurent Sambarey



Niederlande: Henry van der Steen, Mika Meijer, Rene van Weele, Lars Zandvliet. Teammanager: Patrick Roth



Dänemark: Kenneth Kruse Hansen, Jakob Bukhave, Patrick Kruse. Teammanager: Erik Gundersen



Tschechien: Hynek Stichauer, Jan Macek, Daniel Klima. Teammanager: Zdenek Schneiderwind