Sandbahnrennen Pfarrkirchen: Ein Highspeed-Spektakel

Vizeweltmeister Lukas Fienhage startet erstmals in Pfarrkirchen

Pfarrkirchen gehört zu den wenigen klassischen 1000-Meter-Sandbahnen, am 4. Mai bekommen die Zuschauer beim internationalen Rennen hochkarätige Fahrerfelder geboten.

Neben Mühldorf und Scheeßel ist Pfarrkirchen die einzige klassische 1000-Meter-Sandbahn, auf der regelmäßig Rennen ausgetragen werden. Durch ihre verhältnismäßig engen Kurvenradien und die starke Überhöhung sind die Fahrten der Highspeed-Drifter dort besonders spektakulär.

Am kommenden Sonntag, 4. Mai, präsentiert die engagierte Truppe des RSC Pfarrkirchen um Vorstand Markus Eibl Rennen der internationalen Solo- und Gespannklasse. Das Programm wird durch die Nachwuchskategorie B-Lizenz abgerundet, in welcher sich mit Motocross-Amazone Alina Zimmermann mal wieder eine Frau unter die Konkurrenz mischt.

Bei den Solisten wird Clubfahrer Dominik Werkstetter zum ersten Mal in der internationalen Klasse fahren. Im Achterfeld werden einige die Möglichkeit nutzen, um sich final auf den ersten Grand Prix in Mühldorf Anfang Juli vorzubereiten, wie Ex-Weltmeister Lukas Fienhage, der zum ersten Mal in Pfarrkirchen startet. Ebenfalls dabei sind unter anderen der frühere WM-Dritte Kenneth Kruse Hansen, Stephan Katt, Jörg Tebbe und Andrew Appleton.

Bei den Gespannen werden wir ebenfalls ein Achter-Feld sehen, allen voran das favorisierte Vereinsgespann Venus/Eibl, das auf die Vorjahressieger Manuel Meier/Lena Siebert trifft. Mit Markus Brandhofer/Sandra Mollema, Karl Keil/David Kersten und den San-Millan-Brüdern, um nur einige zu nennen, werden sie starke Konkurrenz haben.

Infos Sandbahnrennen Pfarrkirchen:

Datum: 4. Mai 2025

Rennbeginn: 13 Uhr

Trainingsbeginn: 9:30 Uhr

Tickets Erwachsene: 22 €

Tickets ermäßigt: 17 €

Kinder bis 15 Jahre: frei