World Run: Team SPEEDWEEK.com läuft für Max Dilger

In großen Städten wie Wien nehmen Massen am World Run teil

Wings for Life hat es sich zur Aufgabe gemacht, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Beim World Run, der größten Laufveranstaltung der Welt, wird dafür Geld gesammelt. Das Team SPEEDWEEK.com läuft auch für Max Dilger.

Der Wings for Life World Run am 4. Mai 2025, Start ist um 13 Uhr MEZ, ist die größte Laufveranstaltung der Welt und jeder kann daran teilnehmen. Egal, ob man läuft, rollt, joggt oder geht, das Fitnesslevel spielt keine Rolle.



Den Druck, eine bestimmte Strecke zurücklegen zu müssen, gibt es bei diesem Lauf auch nicht. Jeder kann sich sein eigenes Ziel setzen. Bei der Teilnahme mit der World Run App kann jeder individuell seine eigene Laufstrecke wählen, man kann vor der eigenen Haustüre ins Rennen starten.

Zum ersten Mal nimmt SPEEDWEEK.com mit einem eigenen Team am World Run teil, für das sich Motorsportfans aus der ganzen Welt einschreiben können. Nachdem man sich in der App registriert hat, kann man über den Menüpunkt «Teams» nach SPEEDWEEK.COM MAX DILGER suchen und diesem beitreten oder auf diesen Link klicken.



Wir spannen für diese besondere Veranstaltung mit dem schwer verletzten Rennfahrer Max Dilger zusammen. Max hatte im Oktober 2024 einen schlimmen Unfall bei einem Rennen zur französischen Speedway-Liga und zog sich neben mehreren anderen Knochenbrüchen eine ernsthafte Verletzung an der Brustwirbelsäule zu, die zu einer schweren Schädigung des Rückenmarks führte. Der Badener gehörte über zehn Jahre zu den besten deutschen Speedway- und Sandbahnfahrern.

Der 35-Jährige absolviert seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus im «Zentrum für Rehabilitation» in Pforzheim blockweise Therapie, zuletzt war er acht Wochen dort. Dann hat Dilger pro Tag sechs Stunden Einzeltherapie, eine Woche kostet knapp 4500 Euro. Die normale Krankenkasse trägt nichts davon, wenigstens bekam er von seiner Risikounfallversicherung einen Vorschuss. Die größte Leistung erbrachten aber die Fans von Max, die ihm über «Gofundme» bislang fast 43.000 Euro zukommen ließen.

Die Therapie zeigt Wirkung: Mit viel harter Arbeit und Hilfe von uns wird Max noch dieses Jahr wieder ein paar Schritte laufen können. SPEEDWEEK.com begleitet ihn auf seinem langen Rehabilitationsweg und nutzt den World Run, um ihn finanziell zu unterstützen.

Wer in unserem Team mitlaufen und Max unter die Arme greifen möchte, meldet sich ganz normal für den World Run an. Parallel bitten wir darum, mindestens zehn Euro auf das Spendenkonto von Max einzubezahlen – gerne auch mehr. Die Startgebühr von 25 Euro fließt zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung von Wings for Life und hilft dabei, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Die Spenden für Max gehen direkt über «Gofundme» an ihn, es entstehen keinerlei Verwaltungskosten.

Für alle, denen der Termin 4. Mai unpassend ist, oder die so schnell nicht in olympiareife Form kommen: Man kann sich auch nur für den World Run einschreiben, ohne mitzulaufen. Oder nur für Max Dilger spenden.



SPEEDWEEK.com wird als Motivationsspritze unter allen Spendern für Max zwei Eintrittskarten für den MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring in Spielberg am Wochenende 15.–17. August verlosen.