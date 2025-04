Balkbrug: Meijerink und Brandhofer/Mollema siegen

Der Saisonauftakt auf der Langbahn fand in Balkbrug (NL) statt. Bei den Solisten siegte der Niederländer Dave Meijerink, be den Gespannen war das deutsch-niederländische Duo Markus Brandhofer/Sandra Mollema erfolgreich.

Die Wetterverhältnisse in Balkbrug, einem Dorf in der niederländischen Provinz Overijssel, waren am heutigen Ostermontag durchwachsen. Nur 13 Grad, Regen am Vormittag und dann stark bewölkt, waren nicht die günstigsten Voraussetzungen für ein Sandbahnrennen. Aber dann lief es, obwohl der schwarze, moorige Boden nicht leicht zu befahren war.

Dave Meijerink war der überragende Solist an diesem Nachmittag. Der Niederländer aus Schuinesloot hatte auf seiner Heimbahn keine Mühe und gewann sowohl alle seine vier Vorläufe als auch das entscheidende A-Finale. Der 25-Jährige hatte im Vorjahr zur Mitte der Saison die Fachwelt überrascht, als er seinen (vorläufigen) Rücktritt vom Bahnsport bekanntgab. Nicht näher erläuterte private Gründe hätten dazu geführt, wie er damals gegenüber SPEEDWEEK.com sagte.

Jetzt ist der schnelle Mann wieder voll dabei, er ist auch für die diesjährige Langbahn-Weltmeisterschaft nominiert. In Balkbrug konnte ihm auf jeden Fall keiner das Wasser reichen. Er gewann alle seine Läufe in überragender Manier, allenfalls der Brite Charley Powell mit nur 0.703 sec Rückstand in Heat 2 und der Däne Jacob Bukhave im A-Finale (+0.835 sec) konnten dem Niederländer gefährlich werden.

Romano Hummel begann mit zwei Laufsiegen stark, wurde danach zweimal disqualifiziert und erkämpfte sich mit einem Sieg im B-Finale den Startplatz im A-Finale. Hier blieb dem wieder genesenen Groninger nach einem Ausfall nur der undankbare sechste Platz.

Erfreulich aus deutscher Sicht war der Auftritt von Tom Lamek. Nach einigen Jahren Pause zeigte der 31-Jährige, dass er nichts verlernt hat. Mit acht Vorlaufpunkten zog der Schaumburger ins B-Finale ein, schied hier aber als Vierter aus und belegte am Ende Platz 8. Als Sechster des B-Finales musste der Dohrener Jörg Tebbe am Ende mit Rang 10 vorlieb nehmen.

Die Internationale Gespannklasse war ebenfalls stark besetzt. Hier sah alles nach einem Gesamtsieg von Wilfred Detz/Bridget Portijk aus. Das niederländerische gemischte Duo ließ dann auch mit drei Vorlaufsiegen eigentlich keine Fragen nach den Gesamtsiegern offen, wenn da nicht das alles und nur das entscheidende A-Finale wäre.

Es lief dann tatsächlich total dumm für Detz/Portijk, ein technischer Defekt (kaputter Dämpfer?) sorgte für einen Ausfall und Platz 6 im Finale. Dafür war freie Fahrt und Platz 1 für Markus Brandhofer vom AMC Haunstetten und seine niederländische Beifahrerin Sandra Mollema angesagt.

Die beiden hatten aber auch schon in den Vorläufen gezeigt, dass sie auf Siegkurs sein könnten. Aber zwei Laufsiegen stand eine Disqualifikation wegen angeblichen Überfahrens der weißen Innenlinie dagegen.

Die Franzosen Lespinasse/Bertrand und Comblon/Comblon beendeten das A-Finale auf den Plätzen 2 und 3 vor den Dänen Frederiksen/Nielsen und eben Detz/Portijk. Die beiden Deutschen Oliver Möller und Beifahrerin Sindy Viragos hielten sich wacker. Sie verpassten als Dritte des B-Finales den Endlauf nur knapp.

Ergebnisse Sandbahnrennen Balkbrug (NL):

Solo: 1. Dave Meijerink (NL), 20 Vorlaufpunkte. 2. Jacob Bukhave (DK), 16. 3. Charley Powell (GB), 16. 4. Mark Beishuizen (NL), 11. 5. Henry van der Steen (NL), 6. Romano Hummel (NL), 10. 7. William Kruit (NL), 7. 8. Tom Lamek (D), 8. 9. Arran Butcher (GB), 7. 10. Jörg Tebbe (D), 7. 11. Sem Ensing (NL), 6. 12. Cameron Taylor (GB), 4.

B-Finale: 1. Hummel, 2. Van der Steen, 3. Kruit, 4. Lamek, 5. Butcher, 6. Tebbe

A-Finale: 1. Meijerink, 2. Bukhave, 3. Powell, 4. Beishuizen, 5. Van der Steen, 6. Hummel (a).

Gespanne: 1. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 8 Vorlaufpunkte. 2. Jerome Lespinasse/Jonathan Bertrand (F), 9. 3. Guillaume Comblon/Baptiste Comblon (F), 5. 4. Mike Frederiksen/Kevin Nielsen (DK), 2. 5. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), 12. 6. Oliver Möller/Sindy Viragos (D), 2. 7. Klaas Kregel/Jurgen Kramer (NL), 1. 8. Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), 1. 9. Joachim Martens/Des van Zonhoven (B), 0. 10. Kenny van Eeckhout/Axelle Cannaerts (B), 0.

B-Finale: 1. Combon/Comblon, 2. Frederiksen/Nielsen, 3. Möller/Viragos, 4. Kregel/Kramer, 5. Goodwin/Goodwin

A-Finale: 1. Brandhofer/Mollema. 2. Lespinasse/Bertrand. 3. Comblon/Comblon. 4. Frederiksen/Nielsen. 5. Detz/Portijk (a).