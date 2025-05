Michael Härtel fährt auf absehbare Zeit keine Rennen

Auf absehbare Zeit werden wir Michael Härtel nicht mehr auf der Rennbahn sehen. Die Gründe, warum er derzeit keine Rennen bestreiten wird, erläutert der Bayer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich Klarheit schaffen will, und auch wenn es natürlich nicht schön ist, so werde ich in absehbarer Zeit keine Rennen mehr fahren. Für die Zukunft will ich natürlich nichts ausschließen, aber aktuell geht’s einfach nicht», eröffnet Michael Härtel sein Gespräch mit SPEEDWEEK.com, warum man ihn derzeit noch in keinem Line-up gefunden hat. «Es dreht sich um meine Entscheidung, die ich jetzt offen kommunizieren möchte. In der aktuellen Situation ist für mich ein Weiterfahren, so wie man es bisher gemacht hat, einfach nicht möglich.»

Die Gründe hierfür liegen vor allem in den Verletzungen, die er sich 2022 bei den Stürzen in Neustadt an der Donau und 2023 in La Reole zugezogen hat. Härtel: «Ich war in den letzten Jahren bei vielen Gutachtern und Ärzten unterwegs und da kamen für mich teils wirklich erschreckende Ergebnisse zusammen. Die gebrochene Augenhöhle von 2022 belastet mich noch immer, da sie meine Atmung weiterhin erschwert und ich dadurch immer wieder Kopfschmerzen habe. Schwerwiegender ist aber die Kopfverletzung aus La Reole. Hier sind nachweislich Schäden geblieben, die ich auch im Alltag spüre und auf die ich mich entsprechend einstellen muss.»

Die Ärzte warnten dem 27-jährigen Dingolfinger vor weiteren Sturzfolgen. Vor allem ein Satz blieb für Härtel hängen: «Ich solle doch froh sein, dass ich heute so hier sitze wie ich sitze und dass ich mir mein Leben noch nicht ganz zerstört habe. So einen Satz zu hören, prägt natürlich und regt zum Nachdenken an. Es braucht dann seine Zeit, bis man so eine Entscheidung fällt, zumal sich ja mein ganzes Leben rund ums Speedway gedreht hat und das von heute auf morgen aufzugeben, ist nicht leicht.»

Untermauert wurde die Entscheidung Härtels dann vor allem von den Eindrücken, die er bei einem Training in Meißen sammelte. «Ich bin auf Anhieb wieder gut rumgekommen und war gut unterwegs. Es kamen dann aber zwei Faktoren, die mir die Augen geöffnet haben», berichtet der Bayer.

Und Härtel weiter: «Zum einen war es nach dem Startbandtraining, wo ich gemerkt habe, dass ich, sobald ich auf dem Motorrad sitze, vom Kopf her irgendwie umschalte und alles ausblende, was passiert ist. Ich bin bei einem Startbandtraining direkt wieder ins volle Risiko gegangen, in dem es um überhaupt nichts ging und habe mich dann gefragt, warum ich dieses Risiko so eingehe. Zum anderen kam hinzu, dass es sich nicht mehr so wie früher angefühlt hat. Früher hatte ich nach dem Winter total gebrannt um wieder zu fahren und das war heuer nicht ganz so. Auch die Arbeit an den Motorrädern nach dem Training hat einfach nicht mehr den Spaß gemacht wie früher.»