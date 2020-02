Superbike-WM

HRC-Präsident Nomura: «Honda befindet sich im Krieg»

Nach 18 Jahren kehrt die Honda Racing Corporation mit einem Werksteam in die Superbike-WM zurück. Bei der Präsentation waren hochrangige Manager anwesend. HRC-Boss Yoshishige Nomura versprach vollen Einsatz.

Im Gegensatz manch anderer Team-Präsentationen verlief der Honda-Event am Freitag in einem eher schmucklosen Rahmen. Das sollte aber nicht an der Entschlossenheit des weltgrößten Motorradherstellers hinwegtäuschen, in der Superbike-WM wieder ein vordere Rolle zu spielen.

«Ich bin sehr stolz, dass HRC nach so vielen in die Superbike-WM zurückkehrt. Die neue CBR1000RR-R ist eine gemeinsame Entwicklung von Honda und HRC-Ingenieuren. Es wurde ein fantastisches Straßenmotorrad mit dem Racing-Gen geschaffen», sagte HRC-Präsident Yoshishige Nomura im Rahmen der Veranstaltung. «Wir müssen nun schnellstmöglich das noch in ihr schlummernde Potenzial freilegen. Unser Ziel ist klar, wir wollen Siege einfahren. Aber wir wissen, dass das nicht leicht zu erreichen sein wird. Durch die vielen Meisterschaften, an der wir teilnehmen, haben unsere Techniker eine enorme Erfahrung gesammelt und sind an den Herausforderungen gewachsen. Das ist der Grund, warum sich Honda immer im Racing-Krieg befindet. Die Superbike-WM ist großartig, weil wir im Rahmen der technischen Regeln entwickeln mussten.»

Honda hat für die Rückkehr viel investiert. Während in Japan eine neue Fireblade entwickelt wurde, sammelte das Althea Moriwaki Team für Honda Daten. Für den offiziellen Werkseinsatz wurde ein neues Team gegründet und mit Álvaro Bautista und Leon Haslam Piloten aus der ersten Reihe verpflichtet. Als Testfahrer fungiert Dominique Aegerter, der für Honda starke Ergebnisse beim 8h Suzuka sorgte.



«Wir haben zwei Piloten verpflichtet, die beide Speed und Erfahrung in sich vereinen. Leon Haslam absolvierte Rennen in der MotoGP und der Superbike-WM, außerdem gewann er drei Mal das 8h Suzuka sowie die Britische Superbike Serie. Álvaro Bautista wurde 250-ccm-Weltmeister und holte

16 GP- und 16 Superbike-Siege», lobte Nomura die Fahrerwahl. «Gleichzeitig haben wir ein komplett neues Team aus gleichermaßen fähigen und erfahrenen Technikern; die Teammitglieder haben zuvor in der MotoGP- oder Superbike-WM gearbeitet. Der Standort des Teams ist in Barcelona, wo auch das MotoGP-Team seine Basis hat.»