Superbike-WM

Angst vor Virus: Honda-Präsentation nicht öffentlich

Für die Superbike-WM 2020 übernimmt die Honda Racing Corporation Verantwortung und kehrt mit einer neuen Fireblade in die Weltmeisterschaft zurück. Teams, Fahrer und Farben werden um 9 Uhr per Live-Stream präsentiert.

Wegen des Coronavirus entschied sich Honda dazu, keine öffentliche Präsentation seines Superbike-Projekts durchzuführen. Viele internationale Journalisten hätten sich ohnehin nicht eingefunden, denn wenn am heutigen 21. Februar in der Honda Welcome Plaza in Tokyo/Japan der Schleier gelüftet wird, befinden sich diese bereits auf die Anreise für den Saisonauftakt der seriennahen Weltmeisterschaft auf Phillip Island/Australien, wo ab 24. Februar der letzte Test stattfinden wird.

Dafür bietet Honda einen Live-Stream für die Veranstaltung, bei der nicht nur die offiziellen Werkspiloten Álvaro Bautista und Leon Haslam anwesend sein werden, sondern auch Takumi Takahashi vom zweiten Honda-Team MIE Racing Althea. Offen ist, ob auch der zweite Fahrer im Kundenteam vorgestellt wird.

Die Präsentation beginnt um 17 Uhr Ortszeit. Durch die Zeitverschiebung von acht Stunden startet die Übertragung somit um 9 Uhr MEZ.