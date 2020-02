Superbike-WM

Ex-MotoGP-Pilot auf Phillip Island am Start

Weil im Rahmen der Superbike-WM auf Phillip Island auch die Australische-Serie in die Saison 2020 startet, ist die Liste der Wildcard-Piloten kurz. Dafür gibt es WM-Teilnehmer, die umgekehrt in der ASBK fahren.

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island erleben wir das WM-Debüt von Oli Bayliss in der Supersport-Klasse. Der 16-Jährige ist Sohn des dreifachen Weltmeisters Troy Bayliss und wird eine Yamaha pilotieren. Weitere Gaststarter gibt es nicht.

Im Rahmenprogramm des WM-Auftakt findet wie üblich auch das erste Saisonmeeting der australischen Superbike mit seinen drei Serien (ASBK) statt. Erstaunlicherweise finden sich in der Teilnehmerliste der Supersport-300 aber der Name von Filipo Rovelli (ParkinGO Kawasaki), der 2020 eine weitere Saison in der 300er-WM absolviert.



Und Rovellis Teamkollege Tom Edwards nutzt den Event in Australien für eine Teilnahme in der SSP-Klasse bis 600 ccm. Selbiges macht auch Tom Toparis, der mit einer Kawasaki an den Start geht. Der Australier wird ab Jerez mit Yamaha die Europarennen der Supersport-WM bestreiten. Toparis ist aktueller australischer 600er-Champion.

Einen interessanten Teilnehmer gibt es in der Superbike-Klasse: Der US-Amerikaner Josh Hayes nimmt 2020 mit 44 Jahren seine erste Saison in Australien in Angriff. Hayes ist siebenfacher US-Meister und absolvierte in Valencia 2011 einen Start in der MotoGP.