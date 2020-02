Superbike-WM

Überraschung: Dominique Aegerter ist Honda-Testfahrer

Honda hat in der Superbike-WM 2020 viel vor: Mit Alvaro Bautista und Leon Haslam wurden Spitzenpiloten verpflichtet, Moriwaki stellt das Satelliten-Team. Und Domi Aegerter wird bei der Entwicklung der CBR1000RR-R helfen.

Dominique Aegerter konnte am Mittwochabend mit einer besonderen Neuigkeit aufwarten: Der Aargauer wird in der Saison 2020 die Rolle als Testfahrer für das wichtige Superbike-WM-Projekt mit der neuen Honda CBR1000RR-R Fireblade übernehmen.



«Es sind wirklich gute Neuigkeiten. Ich werde in der laufenden Saison die neue 1000er-Honda testen», erklärte Aegerter, der sich auf dem Weg zur Swiss-Moto in Zürich befand.

Der Plan steht bereits: «Wir werden sechsmal mit dem gesamten Team üben, es ist eine super Sache. Der erste Test wird im März in Sepang sein. Der erste MotoE-Test wird in Jerez sein, vom 10. bis 12. März. Ich möchte mich besonders bei der IntactGP-Truppe bedanken, für die Freigabe für den Honda-Job.»

Honda hat als Speerspitze für die Superbike-WM den Spanier Alvaro Bautista von Ducati abgeworben. Zweiter Fahrer auf der neuen Fireblade ist der Engländer Leon Haslam, der von Kawasaki kam. Im Satelliten-Team von Midori Moriwaki fahren der Japaner Takumi Takahashi und aller Voraussicht der Spanier Jordi Torres.



Auch die Perspektive stimmt, Aegerter strahlt: «Ich werde Ersatz sein, sollte sich ein Fahrer des Teams verletzen, was wir aber natürlich nicht hoffen. Zudem werde ich die 8 Stunden von Suzuka fahren.»

Der 29-Jährige fand nach einem durchwachsenen Jahr in der Moto2-WM bei Forward im Herbst 2019 keinen Dauer-Job für die anstehende Saison und kam schließlich bei IntactGP für das MotoE-Projekt als Teamkollege von Landsmann Jesko Raffin unter.

Für alle Fans von Domi: «Wir sind bei der Swiss-Moto das ganze Wochenende über am Eingang mit einem Fan-Stand vertreten. Schaut vorbei! Meine Mama und Liliane verkaufen dort die Fan-Sachen.»