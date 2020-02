Superbike-WM

HRC bestätigt: MIE Honda bekommt identisches Material

Am Freitag wurde in Tokyo/Japan von Honda das Projekt für die Superbike-WM 2020 präsentiert. Von oberster Stelle wurde bestätigt, dass das Kundenteam MIE Racing Althea Honda identisches Werksmaterial erhält-

MIE Racing Althea Honda absolviert seine zweite Saison in der Superbike-WM, 2019 war die von der Japanerin Midori Moriwaki geführte Truppe von der Honda Racing Corporation (HRC) damit beauftragt, Daten für die offizielle Rückkehr des weltgrößten Herstellers zu sammeln. In der bevorstehenden Saison tritt MIE Honda mit Takumi Takahashi und Jordi Torres an.

Beim Saisonauftakt auf Phillip Island wird nur der Japaner antreten, für Torres beginnt die neue Saison beim Europaauftakt in Jerez. Takahashi steht bei HRC unter Vertrag und wird für den direkten Draht nach Japan sorgen.



«Als sich HRC zur Rückkehr entschied, haben wir mit Moriwaki Althea zusammengearbeitet. Dieses Team wird 2020 als Kundenteam auftreten», sagte HRC-Präsident Yoshishige Nomura. «HRC-Pilot Takumi Takahashi wird dieselbe Unterstützung genießen wie die Piloten im Team HRC, damit wir in der Entwicklung der Fireblade schneller vorankommen.

Es ist davon auszugehen, dass diese Zusage auch für Jordi Torres gilt.