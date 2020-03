Superbike-WM

Offiziell: Superbike-WM in Katar verschoben

Nachdem das MotoGP-Rennen in Katar aufgrund des grassierenden Coronavirus gestrichen wurde, steht jetzt auch fest, dass die Superbike- und Supersport-WM nicht wie geplant von 13. bis 15. März in Doha gastieren wird.

Die weltweite Verbreitung des Coronavirus veranlasste die Regierung in Katar zu verschärften Einreisebestimmungen, die unter anderem Italien betreffen: Wer aus Italien anreist oder in den vergangenen zwei Wochen dort war, den erwartet nach der Ankunft in Katar eine 14-tägige Quarantäne.

Deshalb wurde schon am Sonntagabend offiziell bestätigt, dass die MotoGP-Klasse am kommenden Sonntag kein Rennen auf dem Losail International Circuit fahren wird. Am heutigen Dienstag folgte die Mitteilung von FIM und Dorna, dass auch das zweite Event der Superbike- und Supersport-WM, das von 13. bis 15. März in Doha hätte stattfinden sollen, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Italien ist im SBK-Fahrerlager stark vertreten: Die Superbike-Teams Aruba, Pedercini, GRT, Barni, Puccetti und Go Eleven haben ihren Sitz in Italien, außerdem die Spitzenteams Bardahl Evan Bros, MV Agusta und Puccetti sowie weitere aus der Supersport-WM.

In beinahe jedem Team arbeiten Italiener, außerdem bei Reifenmonopolist Pirelli und Promoter Dorna. Italien stellt auch die meisten Fotografen und Reporter im Paddock. Auch Rennfahrer wie die Superbike-Piloten Michael Rinaldi und Federico Caricasulo, Supersport-WM-Leader Andrea Locatelli, der WM-Zweite Raffaele De Rosa, Weltmeister Randy Krummenacher und einige mehr sind von den verschärften Einreisebestimmungen betroffen.

Der bisherige Kalender der Supersport- und Superbike-WM 2020:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

13.3.–15.3. Doha/Katar* (verschoben)

27.3.–29.3. Jerez/Spanien

17.3–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragòn/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

25.9.–27.9. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

* ohne Supersport-300-WM