Kurios: Kontakt mit Rea löste Caricasulo-Airbag aus

Der Kontakt zwischen Jonathan Rea und Federico Caricasulo im ersten Lauf der SBK-WM 2020 auf Phillip Island schien harmlos. Durch die Berührung löste aber der Airbag des Italieners aus, das Rennen fuhr er zu Ende.

Das erste Rennen der Superbike-WM 2020 war schlicht großartig und spannend bis zum Schluss. Bis zu fünf Piloten hatten reelle Siegchancen und blieben innerhalb weniger Zehntelsekunden. Die Top-3 brausten innerhalb nur 0,041 sec über den Zielstrich.

Weltmeister Jonathan Rea hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Feierabend. Der Kawasaki-Star wurde in der ersten Runde von seinem früheren Teamkollegen Tom Sykes (BMW) in die Wiese geschickt. Auf seiner Aufholjagd übertrieb es Rea und stürzte in Runde 6. Zuvor hatte der Nordire mehrere Piloten mit der Brechstange überholt.



Beim Manöver vorbei an Federico Caricasulo kam es zum Kontakt. Rea entschuldigte sich per Handzeichen, beide konnten das Rennen fortsetzen. «Der Vorfall mit Rea war an sich kein Thema, ich hätte es wahrscheinlich ganz genau so gemacht», sah der Yamaha-Pilot die Situation entspannt. «Das einzige Problem war, dass durch die Berührung der Airbag meiner Lederkombi auslöste und ich das Rennen so fahren musste. Natürlich hat das einige Zeit gekostet.»

Der Rookie beendete sein erstes Superbike-Rennen mit 20 sec Rückstand als Zwölfter. «Es war interessant», sagte der 23-Jährige. «Ich war sehr gespannt, wie sich ein echtes Superbike-Rennen anfühlen würde. Es war ganz anders, als ich es gewohnt war und hat mir geholfen, Dinge besser zu verstehen. Manches sieht von außen ganz anders aus, als man es im Rennen erlebt.»



Im Superpole-Race kam Caricasulo als 14. nicht in die Punkte, im zweiten Lauf stürzte er.

