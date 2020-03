Superbike-WM

Warum es Honda mit Alvaro Bautista nicht einfach hat

Das Honda-Werksteam startet 2020 mit der neuen CBR1000RR-R Fireblade und mit den Fahrern Leon Haslam und Alvaro Bautista in der Superbike-WM. Nach Phillip Island ist der Spanier mit den Fortschritten zufrieden.

Alvaro Bautista fuhr beim Superbike-WM-Saisonstart auf Phillip Island zweimal auf den sechsten Platz und sicherte sich insgesamt 20 WM-Punkte. Der Honda-Pilot belegt in der Gesamtwertung nach 3 von 39 Rennen den sechsten Platz, Teamkollege Leon Haslam ist Neunter. Das Superbike-Projekt von HRC befindet sich in den Anfängen, die Piloten sammeln mit jeder Runde auf dem Bike wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung der Fireblade.

Alvaro Bautista lobte das Projekt nach der Feuertaufe am vergangenen Wochenende in Australien. «Wir sind jetzt bei etwa 30 Prozent. Nach dem Rennen am Samstag war es das Ziel, am Sonntag das Tempo etwas zu steigern, vor allem im Sprintrennen hatte ich mir einiges ausgerechnet. Leider kam der Sturz dazwischen, aber für uns ist das Gefühl für das Bike und die gesamte Performance wichtiger als das Ergebnis», sagte der 35-Jährige im Interview mit SPEEDWEEK.com.

In den Rennen fiel auf, dass die Motorräder von Haslam und Bautista dauerhaft mit eingeschaltetem Rücklicht unterwegs waren, obwohl die Leuchten nur für schlechte Lichtverhältnisse gedacht sind, zum Beispiel im Falle eines Regenrennens. Handelte es sich um größere Probleme bei der Einstellung der Elektrik? «Beide Motorräder hatten das Rücklicht während der Rennen an, das war ein kleines technisches Problem, es hat die Leistung aber nicht beeinflusst», betonte der der Superbike-Vizeweltmeister 2019.

Hat Honda die gesteckten Ziele für das erste Wochenende erreicht, oder sogar übertroffen? «Wir wollten nah an der Spitzengruppe dran sein, das haben wir geschafft. Ich bin zufrieden, weil wir einen weiteren Schritt gemacht haben und in den drei Rennen viele Daten sammeln konnten, um das Motorrad weiterzuentwickeln», erklärte Bautista.

Abschließend fügte der frühere Ducati-Pilot dankende Worte in Richtung seines neuen Arbeitgebers hinzu: «Es ist nicht einfach, so ein Projekt anzugehen und direkt um Siege zu kämpfen, vor allem mit einem Fahrer wie mir. Ich komme von einem anderen Hersteller und bin ein anderes Motorenkonzept gewöhnt, was die Aufgabe nicht einfach macht. Ich werde großartig unterstützt und bekomme alles, was ich benötige.»