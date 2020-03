Pirelli-Rennchef: «Vollbremsung nach Phillip Island» Von Kay Hettich

Bei Reifenmonopolist Pirelli treffen die Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung des neuartigen Coronavirus auf volle Zustimmung. Wenigstens hat die Superbike-WM zuvor auf Phillip Island großartigen Rennsport erlebt.

Nach und nach manifestiert es sich bei jedem: Mit der Covid-19-Pandemie ist nicht zu spaßen, das machen über 7000 Tote weltweit deutlich. Dass die ein oder andere Veranstaltung oder Reise bereits früher hätte abgesagt werden müssen, wird nun auch immer klarer.



«Meine Mannschaft hat mich daran erinnert, dass die Menschen im Paddock wie eine Stadt sind, die den Virus in die ganze Welt verteilen könnte», mahnte Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier.

Barbier ist ein Urgestein und vertritt seinen Arbeitgeber seit Jahrzehnten im internationalen Rennsport. Der Italienner war in die Diskussion um die Umgestaltung des Superbike-Kalenders involviert.



«In den vergangenen Wochen haben wir intensiv mit dem Verband und Veranstalter, sogar mit einzelnen Regierungen, gesprochen, wie wir die verschobenen Rennen handhaben wollen. In Australien waren wir mit unglaubliche Superbike-Rennen gesegnet, danach waren wir aber zur Vollbremsung gezwungen», sah auch Barbier keine andere Wahl. «In dieser Situation ist es das beste, abzuwarten, aufmerksam zu sein und einfach Zeit verstreichen zu lassen.»

Barbier ist auch persönlich nachdenklich geworden. «Die Ermahnung der jungen Menschen hat mich getroffen und mich daran erinnert, als ich jung war und meine Leidenschaft für den Rennsport entflammte», grübelte der Pirelli-Manager. «Jetzt denke ich an die Menschen, die im Moment am gefährdetsten sind. Auch wenn die Sonne scheint, man bleibt jetzt besser zu Hause. Wir sollten zu Hause an der Zukunft arbeiten.»

So hat sich der Kalender der Superbike-WM 2020 bereits verändert:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

13.3–15.3. Losail/Katar verschoben

27.3.–29.3. Jerez/Spanien verschoben

17.4–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

25.9.–27.9. Magny-Cours/Frankreich verschoben

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien



Bisher ohne neuen Termin: Doha/Katar*

* ohne Supersport-300-WM

