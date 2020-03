Covid-19: Scott Redding wollte in die USA flüchten Von Kay Hettich

Superbike-WM © WorldSBK Scott Redding nimmt nur wenig ernst, den Coronavirus aber schon

Nach dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island kehrte Ducati-Werkspilot Scott Redding in seine britische Heimat zurück. Wegen der Coronakrise wollte er in die USA.

Als US-Präsident Donald Trump eine Einreisesperre für alle Europäer verhängte, war davon auch Scott Redding betroffen. Denn der Ducati-Pilot, der auf Phillip Island in allen drei Rennen als Dritter auf dem Podium stand, hat eine US-amerikanische Freundin.

Großbritannien reagierte spät auf die Bedrohung durch das neuartige Coronavirus. Mit dem Höhepunkt der Verbreitung wird dort erst in 12 bis 16 Wochen gerechnet wird. In Ländern wie Österreich, Schweiz, Belgien und den Niederlanden aber im günstigsten Fall schon in vier bis sechs Wochen.

«Es ist eine schwere Zeit und wir wissen nicht, wie lange es dauern wird», grübelte Redding. «Ich habe meine Sachen gepackt und versucht, einen Flug nach Los Angeles zu bekommen. Ich wollte mit meiner Freundin zusammen zu sein. Eben weil ich nicht weiß, wie lange es dauern wird.»



«Jeder muss Nächstenliebe praktizieren, für alles dankbar und nicht gierig sein. Denkt an ältere Menschen und achtet auf die Hygiene!»

Übrigens: Redding bekam von Ducati UK eine V4 zur Verfügung gestellt, mit der er einen Track-Day absolvierte.

So hat sich der Kalender der Superbike-WM 2020 bereits verändert:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

13.3–15.3. Losail/Katar verschoben

27.3.–29.3. Jerez/Spanien verschoben

17.4–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

25.9.–27.9. Magny-Cours/Frankreich verschoben

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien



Bisher ohne neuen Termin: Doha/Katar*

* ohne Supersport-300-WM

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: