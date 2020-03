Superbike-WM

Coronavirus-Epidemie: Zwei neue Superbike-WM-Termine

Neuer WM-Kalender wegen Coronavirus: Sowohl die WM-Runde in Spanien als auch das für den September geplante Rennwochenende in Frankreich werden erst im Oktober über die Bühne gehen.

Die Coronavirus-Epidemie sorgt für immer mehr Rennabsagen und Verschiebungen, nachdem die MotoGP-WM-Runde in Argentinien auf den 22. November verlegt wurde, ziehen auch die Superbike-WM-Verantwortlichen die Reissleine und verlegen zwei Renntermine in den Herbst.

Einerseits betrifft die Entscheidung, welche von der FIM zusammen mit den Streckenbetreibern und den WSBK-Verantwortlichen der Dorna getroffen wurde, den Renntermin in Jerez. Das Wochenende in Spanien, das am 27. März hätte starten sollen, wird demnach erst im Oktober stattfinden (23. bis 25.10.).

Und auch für die Frankreich-Runde, die zunächst für den 25. bis 27. September geplant war, gibt es einen neuen Termin, in diesem Fall sollen die Läufe der Superbike-, Supersport 300- und Supersport-WM am Wochenende des 4. Oktober durchgeführt werden. Das Rennwochenende in Magny-Cours wurde in Absprache mit den Streckenbetreibern nach hinten verlegt, um eine Terminkollision mit dem neuen MotoGP-Kalender zu vermeiden.

In der entsprechenden Mitteilung schliessen die Superbike-Entscheidungsträger weitere Änderungen am diesjährigen Kalender nicht aus. Man beobachte die Entwicklung in den betroffenen Ländern und werde entsprechend reagieren, heisst es.

Kalender Supersport- und Superbike-WM 2020:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

17.4–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

03.10.–04.10.Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien

Bisher ohne neuen Termin: Doha/Katar*

* ohne Supersport-300-WM