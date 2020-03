Nicht live, dafür gratis: SBK-Highlights online sehen Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Alex Barros bremste auch in der Superbike-WM spät

Die offizielle Website der Superbike-WM bietet in der Zwangspause wegen der Covid-19-Pandemie weitere Rennen in voller Länge kostenlos als Video an – mit Barros, Bayliss, Melandri und Toseland.