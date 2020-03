Keine Langeweile: Superbike-Highlights gratis sehen

Das extrem spannende Auftaktrennen der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island ist noch in guter Erinnerung. Weitere Highlights der seriennahen Weltmeisterschaft sind nun kostenlos online verfügbar.

Wie in allen Rennserien sind auch die Motoren in der Superbike-WM verstummt. Ohne Motorsport muss aber niemand sein. Es gibt unzählige Klassiker, die man wieder und wieder sehen kann.



Die offizielle Website der Superbike-WM kramte bereits fünf spannende Rennen früherer Saisons hervor, die kostenlos via Stream abrufbar waren. Nun folgen weitere Highlights, um die Wartezeit bis zum nächsten realen Meeting zu verkürzen.



Aus dem Jahr 2000 wurde das zweite Rennen in Donington Park ausgewählt, als der Sieg an einen Wildcard-Piloten ging.

Wenig zu sagen muss man zu Imola 2002 erzählen. Das epische Duell zwischen Colin Edwards und Troy Bayliss im letzten Saisonrennen entschied über den WM-Titel.



Die Protagonisten im zweiten Superbike-Lauf auf Phillip Island 2015 waren Jonathan Rea und Leon Haslam. Nur 0,010 sec trennten den Sieger vom Zweiten.

Sehr umkämpft und sehenswert auch das erste Rennen in Aragón 2017 zwischen Rea und Chaz Davies.



Außergewöhnlich auch Donington Park 2015, als Michael van der Mark seinen ersten Doppelsieg einfahren konnte und Toprak Razgatlioglu sein erstes Podium erreichte.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 19. März:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

offen Assen/Niederlande

offen Imola/Italien

offen Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien

offen Losail/Katar

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: