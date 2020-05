GMT94-Boss Guyot: «Ich konnte es nicht glauben!»

Heute ist Christophe Guyot als seriöser Teamchef von GMT94 in der Supersport-WM bekannt. Als aktiver Rennfahrer erlebte der Franzose beim Superbike-Meeting in Anderstorp ein kurioses Rennwochenende.

GMT94-Boss Roche schickte mich aufs Siegerpodest»







Als Teamchef von GMT94 gewann Christophe Guyot mehrmals die Endurance-WM und sammelte mehrere Vize-Titel. In der Supersport-WM mischt das französische Team mit Jules Cluzel vorne mit.



Weniger erfolgreich war Guyot als Rennfahrer. Champion der französischen Superbike-Meisterschaft 1998 war sein Karrierehighlight, international gelang ihm der Durchbruch nicht. Zwischen 1991 und 1993 bestritt der heute 57-Jährige 21 Läufe in der Superbike-WM und holte nur einen WM-Punkt.

An jenes Rennwochenende in Anderstorp/Schweden kann sich Guyot erinnern, als wäre es gestern. Es gehört in die Schublade für Kuriositäten und Anekdoten.



«Doug Polen führte, gleich dahinter rauften Rob Phillis und Raymond Roche um die Plätze zwei bzw. drei. Im zweiten Lauf kämpfte ich um den 15. Platz um meinen ersten WM-Punkt», erzählte Guyot bei WorldSBK.com. «Als ich es geschafft hatte und über die Ziellinie fuhr, jubelte ich unter dem Helm. Und am Ende der Runde, ich konnte es gar nicht glauben, schickten mich die Streckenposten mit Polen und Phillis auf die Ehrenrunde! Was für eine unglaubliche Belohnung.»

Erst später wurde Guyot bewusst, dass ein Versehen vorlag.



«Als ich in der Boxengasse kam, sah ich Raymond Roche und sein rotes Motorrad – es sah genauso aus wie meins», sagte Guyot weiter, der damals eine private Honda RC30 fuhr (Roche eine Ducati 888). «Dann fiel bei mir der Groschen. Raymond war sauer, weil er besiegt wurde und fuhr die Ehrenrunde nicht. Aber als die Stewards mich mit erhobenen Armen jubeln sahen, verwechselten sie uns!»



«Aber das laute Lachen von Raymond sagte alles. Er bestand darauf: komm schon Christophe, geh und stell dich auf das Podium – ich gebe dir meinen Platz! Natürlich bin ich nicht gegangen ... Aber dieses Rennen wird mir ewig in Erinnerung bleiben.»

Zur Erinnerung: Roche gewann im Laufe seiner Superbike-Karriere 23 Läufe und war Weltmeister 1990.