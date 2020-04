Assen glaubt an das Superbike-Meeting im August

Nachdem in Deutschland Großveranstaltungen bis 31. August verboten wurden, sind auch Zweifel am Superbike-Meeting in Assen aufgekommen. Am Dienstag will die niederländische Regierung über Corona-Massnahmen informieren.

Die Turbulenzen in den Kalendern von Motorsport-Weltmeisterschaften scheint kein Ende zu nehmen. Für die MotoGP ist aktuell Assen (28. Juni) als Saisonstart vorgesehen, für die Superbike-WM das Meeting in Donington-Park (5. Juli). Wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie wackeln beide Termine.

Die Dorna als Veranstalter der beiden wichtigsten Rundstrecken-Weltmeisterschaften wartet auf die Verkündigung der Regierungen. In den Niederlanden soll die Entscheidung über eine mögliche Fortführung der Coronavirus-Restriktionen am Dienstag erfolgen. Der frühere TT-Promoter Jos Vaessen rechnet bereits mit einer Absage des GP-Meetings.



«Wir glauben nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung mit 100.000 Leuten durchführen können», sagte Vaessen gegenüber der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad. «Deshalb arbeitet die Dorna auch an einem neuen WM-Kalender, der im August starten soll. Und Assen wird da auch Platz finden, irgendwo zwischen Mitte August und Ende September.»

Damit wäre das Superbike-Meeting in Assen am 21. - 23. August auf der sicheren Seite!



Aber selbst wenn beide Veranstaltungen gestrichen werden, käme Assen unbeschadet aus der Krise. «Das Rennen war immer ein Erfolg, deshalb bestehen keine allzu großen Sorgen, wenn es in einem Jahr ausfällt», meinte Vaessen.