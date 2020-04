Verwegener Vorschlag zur Rettung der SBK-WM 2020

Weltweit wird darüber nachgedacht, wie man aus der Corona-Krise sicher in den Alltag zurückkehren kann. Althea-Boss Genesio Bevilacqua spricht etwas laut aus, was zu normalen Zeiten ein Tabu ist.

Wann die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Superbike-WM 2020 fortgesetzt werden kann, ist auch zwei Monate nach dem Saisonauftakt auf Phillip Island unklar. Und wenn es weitergeht, frühestens wohl im September, ob dann Zuschauer erlaubt sein werden, ist ebenso unsicher.

Wenn Motorsport mit einer komprimierten Saison wieder beginnt, könnte es zum Engpass bei Rennstrecken kommen. Viele Auto- und Motorradserien werden dann um freie Wochenende buhlen.



Und dieses Problem betrifft, wegen des aktuellen Verbots von Großveranstaltungen, alle Rennserien. Die Dorna hat somit mit der MotoGP und der Superbike-WM gleich zwei Baustellen.

Althea-Boss Genesio Bevilacqua sieht darin eine Chance, auch für die Zukunft.



«Wir wäre es mit einer schönen Meisterschaft mit MotoGP und Superbike-WM, natürlich in getrennten Rennen», fragte sich der Keramikunternehmer in den sozialen Medien. «Immerhin fahren in der Europameisterschaft auch Moto3 und Supersport-Kategorien am selben Wochenende.»



Auch wenn Bevilacqua für diesen Vorschlag viel Zustimmung von Fans erfuhr, die Dorna als Promoter beider Serien hätte freilich kein Interesse an einer solchen Zusammenlegung und hat solche Überlegungen bereits ausgeschlossen.