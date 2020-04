Yamaha-Rennchef überzeugt: Interesse an SBK-WM wächst

Yamaha ist an allen wichtigen Rennserien mit einem Werksteam beteiligt. Rennchef Andrea Dosoli sieht die Superbike-WM 2020 so stark wie nie, entsprechend steigt das Interesse an der seriennahen Weltmeisterschaft.

Seit 2009 wartet Yamaha in der Superbike-WM auf den nächsten Weltmeister. In diesem Jahr werden im Werksteam Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark in den Ring geschickt, ein weiterer Hoffnungsträger ist Loris Baz vom niederländischen Ten Kate Team.



«Die letzten zwei Jahre wurden wir WM-Dritter. Dieses Niveau wollen wir halten und versuchen, es zu verbessern. Wir müssen deshalb in jedem Rennen um das Podium kämpfen», sagte Yamaha Motor Europe Road Racing-Manager Andrea Dosoli unseren Kollegen von motosprint. «In der Superbike-WM 2020 sind viele schwere Gegner dabei – sehr engagierte Werke und absolute Spitzenpiloten. Wir müssen also in jedem Rennen unsere beste Leistung zeigen.»

Beim Saisonauftakt in Australien war das durch den Auftaktsieg von Toprak Razgatlioglu bereits gelungen, auch van der Mark und Baz zeigten starke Leistungen. Seit dem ist die Meisterschaft durch das neuartige Coronavirus in einer Zwangspause.



«Die Superbike-WM ist eine Serie, die ich wachsen sehe. Die Rennen auf Phillip Island waren nur ein Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet», meint der Italiener. «Im Moment gilt unser Augenmerk der Gesundheit aller Menschen. Und ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter im Gesundheitssystem und an den Zivilschutz. Für können nur Ruhe und Motivation bewahren und hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder loslegen können.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 14. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar