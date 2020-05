Tom Sykes (BMW) und der Fluch von Donington Park

Zwischen 2013 und 2017 fuhr Tom Sykes in Donington Park neun Superbike-Laufsiege in Serie ein. Rückblickend war die erste Niederlage für den heutigen BMW-Piloten eine Erleichterung.

Zu Donington Park hat Tom Sykes seit jeher eine besondere Beziehung. Zum einen, weil es sein Heimrennen ist, zum anderen, weil er auf keiner anderen Rennstrecke so viele Siege (9), Podestplätze (15) und Pole-Positions (12) einfahren konnte. Die Serie seiner Erfolge ist ehreinflössend.

Nicht einmal der großartige fünffache Weltmeister Jonathan Rea konnte so viele Superbike-Rennen auf einer Rennstrecke in Serie gewinnen. Sykes dominierte in Donington erstmals 2013 und wiederholte seine Doppelsiege 2014, 2015 und 2016. Nach seinem Triumph im ersten Lauf 2017, wurde die Siegesserie von seinem damaligen Kawasaki-Teamkollegen beendet – Jonathan Rea.



«Ich versuche jedes Rennwochenende mit derselben Mentalität anzugehen, und trotz der Erfolge ist das in Donington nicht anders», sagte Sykes gegenüber Racing Lowdown. «Es gab immer die Erwartungshaltung, dass ich dort gewinnen würde. Aber das war nicht meine Erwartung, sondern die von anderen. Ich weiß, wie schwer ein Superbike-Laufsieg ist!»

Dass er sein Heimrennen über so viele Jahre dominierte, ist Sykes selbst ein Rätsel.



«Ich kann mir das wirklich nicht erklären, warum ich dort so erfolgreich bin», wundert sich der Brite. «Die Strecke hat zwei unterschiedliche Teile. Ich denke eher nicht, dass ich in einem besonders gut bin. Vielmehr bin ich wahrscheinlich in beiden Bereichen dabei.»

Die Siegesserie wurde für Sykes immer mehr zur Bürde.



«Nachdem ich zwei Jahre hintereinander gewonnen hatte, fiel es mir schwerer dorthin zu gehen – trotzdem wurden es drei und dann vier Jahre in Folge. Plötzlich erwarten alle Siege von dir. So viele Siege in Donington einzufahren, wurde für mich zu einem zweischneidigen Schwert. Im fünften Jahr habe ich das erste Rennen noch gewonnen, dann wurde meine Serie durchbrochen.»