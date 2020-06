Neustart Barcelona-Test: Alle Fahrer auf einen Blick

2020 soll es erstmals einen Event der Superbike-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya geben, für Anfang Juli ist der erste große Test seit Corona angesetzt. Wir verraten, wer dabei sein wird.

Für den 8. und 9. Juli hat Kawasaki die Rennstrecke in Barcelona gemietet, deren Werksteam von Provec ist nur einen Steinwurf entfernt ansässig. Auch das Honda-Werksteam ist in der spanischen Metropole stationiert.



Für den Test haben sich viele Teams aus der Superbike-WM angemeldet, es wird für alle eine neue Erfahrung. Barcelona ist nicht nur eine neue Strecke im SBK-Kalender. Für einige Teams wird es auch das erste Mal sein, dass sie mit den strengen Hygienevorschriften arbeiten, die es wegen der Covid-19-Seuche derzeit gibt.

Folgende Teams haben sich bislang angemeldet:



Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

Pata Yamaha: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu

Barni Ducati: Leon Camier

Outdo Pedercini Kawasaki: Sandro Cortese

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Federico Caricasulo

Ten Kate Yamaha nimmt nur Teil, wenn Promoter Dorna bis dahin die WM-Fortsetzung am ersten August-Wochenende in Jerez offiziell bestätigt.



Ob das BMW-Werksteam mit Tom Sykes und Eugene Laverty mitmischt, ist ebenfalls offen.



Von den Supersport-Teams hat sich GMT94 Yamaha mit Jules Cluzel und Corentin Perolari angemeldet.

Ab dem 1. Juli dürfen EU-Ausländer wieder ohne die derzeit noch obligatorische 14-tägige Quarantäne nach Spanien einreisen.



«Ab Juli kann man auch wieder einmal am Tag von München nach Barcelona fliegen, das sollte kein Problem sein», sagte Sandro Cortese gegenüber SPEEDWEEK.com, für den es wie für viele andere Piloten das erste Mal seit dem Saisonstart Ende Februar in Australien sein wird, dass er auf einer Rennmaschine sitzt. «Die Strecke kenne ich aus meiner Zeit in der Moto2- und Moto3-WM sehr gut. Deshalb geht es für mich darum, wieder locker zu werden und mich einzuschießen. Wir haben zwei Tage Zeit, in denen werden wir versuchen, so viel wie möglich zu fahren. Am zweiten Tag werden wir dann auch sicher etwas Abstimmungsarbeit leisten.»

Provisorischer Superbike-Kalender 2020, Stand 11. Juni:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien