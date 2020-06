Jonathan Rea: «Petrucci wäre Bereicherung für SBK-WM»

Die Spekulationen über die Zukunft von MotoGP-Ass Danilo Petrucci (Ducati) halten sich hartnäckig. Kawasaki-Star Jonathan Rea würde den Italiener mit offenen Armen in der Superbike-WM empfangen.

Während aus dem Dunstkreis von Danilo Petrucci von einem Verbleib des 29-Jährigen in der MotoGP zu hören ist – bei Aprilia oder KTM -, steht das Ducati-Angebot für einen Wechsel in die Superbike-WM. Dann könnte der Italiener in der Ducati-Familie bleiben und hätte definitiv ein siegfähiges Motorrad – was man von den beiden Alternativen in der MotoGP noch nicht behaupten kann.

Die Gerüchte um Petrucci waren auch Thema in einem Chat von Rekordweltmeister Jonathan Rea mit der offiziellen Website der Superbike-WM. Der Kawasaki-Pilot



«Ich weiß nicht woher diese Gerüchte stammen, auf jeden Fall ist Danilo ein großartiger Pilot, egal wo er in Zukunft fahren wird», sagte der 33-jährige Nordire. «Weil Jack Miller ins Werksteam aufsteigt, ist Petrucci zum Wechsel gezwungen, entweder weg von der MotoGP oder halt zu einem anderen Team. Was er tun wird – keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre er eine Bereicherung für die Superbike-WM.»

Petrucci fährt seit 2019 im Ducati-Werksteam und fuhr einen Sieg und drei Podestplätze ein.



«Ich habe mich total für ihn gefreut, als er das MotoGP-Rennen in Mugello 2019 gewonnen hat», meinte Rea. «In diesem Jahr ist noch nicht viel passiert, die MotoGP fuhr noch kein Rennen und wir in der Superbike-WM nur in Australien. Bis 2021 beginnt, werden sich noch viele Räder drehen.»